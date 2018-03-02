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Самые современные анти-эйдж кремы и разработки
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Самые современные анти-эйдж кремы и разработки 

Fraufluger.ru 2 марта 2018
Фото: Fraufluger.ru
Женщины тратят огромное количество денег и времени на борьбу со старостью. Кто-то отдает свое предпочтение хирургическим вмешательствам, кто-то «продал душу» волшебным инъекциям, а кто-то открыл для себя мир анти-эйдж средств и с их помощью справляется с возрастными проблемами. Елена Сибрина, специалист по биорегенеративной и антивозрастной медицины компании «Скин Технолоджи», рассказала нам о современных анти-эйдж технологиях. Самые современные анти-эйдж кремы и разработки"Очередной виток в сторону предиктивной
медицины, которая предупреждает повреждения или изменения кожи, уже наступил. Появление
генетического паспорта, особого документа, который содержит информацию о ДНК человека,
позволяет специалистам уже сейчас делать выводы и повышать эффективность
терапии за счёт стратегического планирования и учёта скрытых индивидуальных
особенностей. Это позволяет выбрать оптимальные комбинации средств и процедур»,
— рассказывает Елена. Чтобы разобраться со всеми открывшимися и ещё открывающимися
возможностями, будет целесообразно, обратиться к специалисту, сдать ДНК— тест и  через 2 недели получить развёрнутую рекомендацию по оптимальному составу
косметических средств именно для вас.
Анти-эйдж средства хороши тем, что вы легко можете
пользоваться ими в домашних условиях, если при их применении не требуются
специальные навыки и повышенные меры безопасности. К  таким средствам относятся мягкие ферментативные пилинги и гомажи (мягкие
скрабы). Ферменты эффективно работают в тёплой, влажной среде. Их удобно
использовать во время приёма ванной, впоследствии, дав немного остыть, скатать
маску, проводя тем самым гомаж и создавая эффект полированной поверхности кожи.
Так же дома удобно использовать, особенно актуальные для  жителей мегаполисов и курильщиков, Carboxy СО2 маски. Они, в большинстве случаев, состоят из 2-х  фазового нанесения геля и тканевой маски-активатора. Эту процедуру удобно и  просто проводить в домашних условиях. Результат — яркая отдохнувшая кожа,
словно вы провели отпуск на альпийских склонах.
И, конечно же, все виды кремовых, тканевых и плёнчатых
масок, которые усилят или поддержат программу, проводимую в клинике или по домашней
схеме, рекомендованной специалистом.
«Даже если у Вас нет времени и возможности регулярно
посещать косметолога, правильнее всего выделить время на 1-2 консультации в год  и получить развёрнутый план действий, согласно которому покупать средства по уходу,
БАД-ы, витамины и планировать процедуры», — советует Елена Сибрина.
Следуя советам Елены, мы выбрали несколько средств, которые
отлично помогут справиться с возрастными изменениями. Увлажняющие средства 1. iSystem — увлажнящий крем 2. Ultraceuticals — увлажняющий крем 3. Filorga — увлажняющий крем-гель 4. JANSSEN — увлажняющая лифтинг-эмульсия 5. EGIA — увлажняющий, восстанавливающий крем 6. HYALUAL — увлажняющий антивозрастной спрей Восстанавливающие средства 1. EGIA — восстанавливающая сыворотка 2. AVEDA — омолаживающий крем 3. Ultraceuticals — ультравосстанавливающая маска
4. KORA — сыворотка коллаген-активатор
5. Neoleor — восстанавливающая маска
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