Самые современные анти-эйдж кремы и разработки

Женщины тратят огромное количество денег и времени на борьбу со старостью. Кто-то отдает свое предпочтение хирургическим вмешательствам, кто-то «продал душу» волшебным инъекциям, а кто-то открыл для себя мир анти-эйдж средств и с их помощью справляется с возрастными проблемами. Елена Сибрина, специалист по биорегенеративной и антивозрастной медицины компании «Скин Технолоджи», рассказала нам о современных анти-эйдж технологиях. Самые современные анти-эйдж кремы и разработки"Очередной виток в сторону предиктивной

медицины, которая предупреждает повреждения или изменения кожи, уже наступил. Появление

генетического паспорта, особого документа, который содержит информацию о ДНК человека,

позволяет специалистам уже сейчас делать выводы и повышать эффективность

терапии за счёт стратегического планирования и учёта скрытых индивидуальных

особенностей. Это позволяет выбрать оптимальные комбинации средств и процедур»,

— рассказывает Елена. Чтобы разобраться со всеми открывшимися и ещё открывающимися

возможностями, будет целесообразно, обратиться к специалисту, сдать ДНК— тест и через 2 недели получить развёрнутую рекомендацию по оптимальному составу

косметических средств именно для вас.

Анти-эйдж средства хороши тем, что вы легко можете

пользоваться ими в домашних условиях, если при их применении не требуются

специальные навыки и повышенные меры безопасности. К таким средствам относятся мягкие ферментативные пилинги и гомажи (мягкие

скрабы). Ферменты эффективно работают в тёплой, влажной среде. Их удобно

использовать во время приёма ванной, впоследствии, дав немного остыть, скатать

маску, проводя тем самым гомаж и создавая эффект полированной поверхности кожи.

Так же дома удобно использовать, особенно актуальные для жителей мегаполисов и курильщиков, Carboxy СО2 маски. Они, в большинстве случаев, состоят из 2-х фазового нанесения геля и тканевой маски-активатора. Эту процедуру удобно и просто проводить в домашних условиях. Результат — яркая отдохнувшая кожа,

словно вы провели отпуск на альпийских склонах.

И, конечно же, все виды кремовых, тканевых и плёнчатых

масок, которые усилят или поддержат программу, проводимую в клинике или по домашней

схеме, рекомендованной специалистом.

«Даже если у Вас нет времени и возможности регулярно

посещать косметолога, правильнее всего выделить время на 1-2 консультации в год и получить развёрнутый план действий, согласно которому покупать средства по уходу,

БАД-ы, витамины и планировать процедуры», — советует Елена Сибрина.

Следуя советам Елены, мы выбрали несколько средств, которые

отлично помогут справиться с возрастными изменениями. Увлажняющие средства 1. iSystem — увлажнящий крем 2. Ultraceuticals — увлажняющий крем 3. Filorga — увлажняющий крем-гель 4. JANSSEN — увлажняющая лифтинг-эмульсия 5. EGIA — увлажняющий, восстанавливающий крем 6. HYALUAL — увлажняющий антивозрастной спрей Восстанавливающие средства 1. EGIA — восстанавливающая сыворотка 2. AVEDA — омолаживающий крем 3. Ultraceuticals — ультравосстанавливающая маска

4. KORA — сыворотка коллаген-активатор

5. Neoleor — восстанавливающая маска