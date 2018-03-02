Легкие способы быстро избавиться от косметических проблем

Имейте в виду: красоту мы будем наводить без помощи пластических хирургов. В косметологии сейчас масса возможностей. Наш эксперт — заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии поликлиники РГСУ Зоя Евсюкова.

Морщины на лбу Как это делается в кабинете врача:

Эти морщины являются следствием нашей мимики. Мы удивляемся, хмуримся — с возрастом (а иногда и в совсем юные годы) такая активность мышц оставляет следы в виде морщин-заломов. Убрать их можно, умерив активность мышцы с помощью препаратов ботулотоксина (БТА). Проникая в мышцу, БТА вызывает временное прекращение передачи возбуждающего сигнала от нерва к мышце, тем самым расслабляя ее. При этом заломы, формировавшиеся годами, могут остаться. Тогда на помощь приходят лазерные шлифовки, кислотные пилинги (ретинол, трихлор-уксусная кислота), дермомодулирующие препараты и филлеры гиалуроновой кислоты.

Фото: dr-evsyukova.com Цена: Инъекции БТА в область лба: 5 — 20 тыс. руб.

Как это сделать дома:

Убрать мимические морщины можно, полностью отучив себя от мимических движений, вызывающих формирование данных морщин. У кого-нибудь мамы или бабушки клеили пластырь на лоб? Простая, но действенная методика: пластырь фиксирует мышцу, и, пытаясь ее сократить, вы чувствуете сопротивление. Постепенно желание сокращать ее пропадает. Здесь главное — упорство и регулярность.

Коррекция носогубных складок

Как это делается в кабинете врача:

Тяжелые носогубные складки, отягощенные птозом (опущением) коллагеновых волокон, можно скорректировать лифтинговыми нитями, а иногда лишь хирургическим путем. Чаще всего носогубные складки образованы в результате чрезмерной мимики и выглядят как тонкие заломы. Их можно скорректировать филлерами (инъекционными препаратами) — чаще всего гиалуроновой кислоты и рассасывающимися нитями для заполнения морщин.

Фото: dr-evsyukova.com Цена: Филлеры: 10 — 30 тыс. руб. Нити: 10 — 60 тыс. руб.

Как это сделать дома:

Начинающиеся поверхностные морщинки можно успешно корректировать дома с помощью скрабирования, ежедневного массажа (научит косметолог) и профессиональных увлажняющих и питательных средств для лица (в них содержатся компоненты, созданные фармакологами для реально достижимого клинического эффекта), подобранных исключительно врачом.

Темные круги под глазами

Как это делается в кабинете врача:

Это одна из самых сложных задач в косметологии, поскольку причины данной проблемы неоднозначные, зачастую неразрешимые. Это может быть просвечивание круговой мышцы глаза через тонкую кожу. В подглазничной области нет жировой прослойки, как в средней трети лица, поэтому мы видим такой контраст. Данную проблему частично решает липофиллинг (заполнение собственным жиром), но не всегда результаты совпадают с ожиданиями. Если же темные круги обусловлены застойными процессами (нарушениями оттока лимфы), то тут поможет лимфодренажный массаж — даже самостоятельный, но он должен быть деликатным, так как лимфатические сосуды легко повредить. Самый современный метод коррекции темных кругов при застойных явлениях — методики с пептидными препаратами. Пептиды — это небольшие регуляторные молекулы, состоящие из аминокислот и регулирующие ключевые физиологические процессы конкретной области. Темные круги под глазами могут быть проявлением заболеваний сердечно-сосудистой эндокринной или выделительной системы.

Цена: Пептидные препараты под глаза: 10 — 40 тыс. руб.

Как это сделать дома:

Самостоятельно решить эту проблему, увы, невозможно.

Волосы на лице

Как это делается в кабинете врача:

Если у женщины начался рост волос на лице (над верхней губой, по бокам щек), стали выпадать волосы в височно-теменных областях, кожа воспаляется, часто краснеет, появился сальный блеск в Т-зоне — это проявление эндокринной дисфункции. Нужно обратиться к гинекологу-эндокринологу. Волосы на лице могут быть и наследственной предрасположенностью, но это не отменяет первую причину, как и наоборот. Либо вы готовы ходить раз в неделю на депиляцию (воск, сахар и т. д.). В этом случае волосяные луковицы сохранны, вы лишь удаляете волос. Я рекомендую удаление волос александритовым лазером. Он обладает той длиной волны, которая разрушает волосяную луковицу, но волос при этом должен быть темным, так как точкой приложения такого лазера является пигмент меланин. Если волосы светлые, то их можно удалить диодным лазером или даже током.

Цена: Лазерная эпиляция — от 2000 рублей (усы).

Как это сделать дома:

Сейчас продается масса средств для удаления волос — различных полосок с нанесенным липким слоем, главное не переусердствовать и не повредить эпидермис.

Следы постакне (изменения на коже после угревой болезни)

Как это делается в кабинете врача:

Если на коже возникли рубцовые изменения после угревой сыпи, то для лечения будут применяться достаточно агрессивные методики: лазерные шлифовки, пилинги сильными растворами кислот, инъекции коллагена под рубцы (если они атрофические) и другие методы. Нужно настраиваться на долгую работу. В домашних условиях рубцы убрать невозможно.

Цена: Пилинги Джесснера, ТСА — 3500 — 12 000 за процедуру, лазерная шлифовка лица — 15 — 40 тыс.

Как это сделать дома:

Если застойные пятна на коже свежие (розово-синюшного цвета), то с ними можно бороться в домашних условиях, регулярно применяя легкие скрабы, массаж по Жаке — этот щипковый массаж стимулирует кровоток. Рекомендуются маски с ихтиолом, дарсонвализация кожи по 10 минут ежедневно (беременность и наличие кардиостимулятора — противопоказания).

Сосудистая сеточка

Как это делается в кабинете врача:

Проявления купероза связаны с патологическим стойким расширением капилляров дермы. Сузить эти капилляры можно с помощью физических методов, а именно — неодимового лазера. Количество процедур, их периодичность определит врач на консультации.

Цена: Удаление сосудов — от 2 тыс. руб. за крылья носа до 10 тыс. руб. за все лицо.

Как это сделать дома:

С сосудистой сеточкой, как и в ситуации с темными кругами, без помощи врача не обойтись.