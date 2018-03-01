Ещё
Прощай, блонд! Саша Савельева перекрасилась и отрезала челку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прощай, блонд! Саша Савельева перекрасилась и отрезала челку 

WMJ.ru 1 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Густая челка, потемневшие локоны, пышный объем — на новом селфи Савельева смотрится великолепно. Еще несколько дней назад ее прическа выглядела иначе: Поклонники певицы в восторге от перемен в ее образе и сравнивают ее с Анджелиной Джоли, Екатериной Варнавой и Альбиной Джанабаевой. «Красивая», «Как же тебе идёт челка», «Красивый цвет волос сделали, вам он идёт. Его всегда и носите», — пишут Александре фолловеры. А как тебе новый имидж Савельевой? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
WMJ.ru: последние новости
Пирсинг ногтей, логотипы вместо лака и другие тренды в маникюре на весну-2018 Как менялись челки с годами: от густого боба до растрепанных прядей у лица Как супербыстро сделать волосы плотнее и гуще
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России273
Поклонская «подложила свинью» Собчак266
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1277
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле122
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение