Прощай, блонд! Саша Савельева перекрасилась и отрезала челку 

Густая челка, потемневшие локоны, пышный объем — на новом селфи Савельева смотрится великолепно. Еще несколько дней назад ее прическа выглядела иначе: Поклонники певицы в восторге от перемен в ее образе и сравнивают ее с Анджелиной Джоли, Екатериной Варнавой и Альбиной Джанабаевой. «Красивая», «Как же тебе идёт челка», «Красивый цвет волос сделали, вам он идёт. Его всегда и носите», — пишут Александре фолловеры. А как тебе новый имидж Савельевой? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram