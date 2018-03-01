Что такое венецианское мелирование? 

Фото на обложке: Sansho Scott/BFA/REX/Shutterstock
Венецианское мелирование отличается от классического тем, что оно не такое контрастное. Мастер выбирает краску на пару-тройку тонов светлее натурального цвета, также иногда использует несколько близких оттенков для создания эффекта бликов.
Результат окрашивания выглядит очень натурально, словно волосы выгорели на солнце. Пряди не контрастируют с основной массой шевелюры, при этом красиво переливаются.
По технике выполнения венецианское мелирование напоминает популярные сегодня шатуш и балаяж.
«Венецианка» подходит для темных волос, поэтому многие брюнетки из мира шоу-бизнеса выбирают такое мелирование. Среди них Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Сара Джессика Паркер, Анджелина Джоли, Рианна, Алессандра Амбросио и Жизель Бюндхен.
Дженифер Лопес, фото: MediaPunch/REX/Shutterstock
Сара Джессика Паркер, фото: Chelsea Lauren/BEI/REX/Shutterstock
Алессандра Амбросио, фото: Jen Lowery/SilverHub/REX/Shutterstock
Джессика Альба, фото: Matt Baron/REX/Shutterstock