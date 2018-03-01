Что такое венецианское мелирование?

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Венецианское мелирование отличается от классического тем, что оно не такое контрастное. Мастер выбирает краску на пару-тройку тонов светлее натурального цвета, также иногда использует несколько близких оттенков для создания эффекта бликов.

Результат окрашивания выглядит очень натурально, словно волосы выгорели на солнце. Пряди не контрастируют с основной массой шевелюры, при этом красиво переливаются.

По технике выполнения венецианское мелирование напоминает популярные сегодня шатуш и балаяж.

Дженифер Лопес, фото: MediaPunch/REX/Shutterstock

Сара Джессика Паркер, фото: Chelsea Lauren/BEI/REX/Shutterstock

Алессандра Амбросио, фото: Jen Lowery/SilverHub/REX/Shutterstock

Джессика Альба, фото: Matt Baron/REX/Shutterstock