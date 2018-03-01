5 причесок, которые молодят

Стрижка

Как правило, после 40 лет волосы теряют объем и пышность, которая была в молодости. Они становятся тусклые, ломкие, концы начинают сечься. Это повод отказаться от локонов ниже плеч и сделать стрижку средней длины, до середины шеи. Например, каре или боб. Но помните, что короткие волосы способны открыть все недостатки лица, поэтому будьте осторожнее с экспериментами.

В этом возрасте начинает появляться седина, но не спешите ее окрашивать в радикальный цвет. Освежить и омолодить внешность можно при помощи естественных светлых оттенков, они сейчас на пике моды.

Челка

Этот элемент стрижки поможет скрыть появившиеся морщины на лбу. Промоделируйте челку на компьютере. Рваная, на бок, прямая — выберите наиболее подходящий вам стиль.

На каждый день

Конечно, с утра удобно замотать волосы резинкой в хвост и прическа готова. Но это, во-первых, скучно, во-вторых, волос уже не так много, как раньше. Поэтому оставьте эту привычку. Распушите волосы, достаньте из запасов заколки и невидимки, создайте неповторимый образ.

Объем

Зализанные, висящие волосы вас будут только старить. Придайте прическе объем, приподняв локоны у корней.

Пробор

Он ни в коем случае не должен проходить по центру головы — так носят бабушки. Пусть пробор будет сбоку, а можно вообще обойтись без него, прикрыв небольшой прядью.