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Рапунцель! Юлия Волкова кардинально изменила прическу
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Рапунцель! Юлия Волкова кардинально изменила прическу 

WMJ.ru 1 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Какой Юлия Волкова только не была за время своей карьеры! Обладательница природных русых волос в начале карьеры была темноволосой дерзкой девушкой с каре, затем певица постоянно стриглась, наращивала волосы, красилась в разные оттенки. В последнее время Волкова была блондинкой с каре. Но к весне артистка решила обновить образ. Юлия нарастила волосы и покрасилась в темный шоколад. Результатом она поделилась в своем Instagram. — поделилась эмоциями Юлия. (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены) «Тебе очень идет. Просто прелесть»; «Юля, мне кажется, Вам любой цвет волос идет. Очень классно с новым стилем»; «Красавица. Рапунцель из мультика»; «Цвет волос очень красивый и очень не обычно»; «Куколка», — комментируют преображение Юлии фолловеры. А как такой образ Волковой, нравится? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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