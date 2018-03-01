Девушка лишилась волос и рассказала о своей жизни с редким заболеванием

Молодая жительница Великобритании в 15 лет потеряла все волосы из‐за редкого заболевания ‐ очаговой алопеции. Сейчас ей 19 лет, но недуг до сих пор не вылечен, поэтому она носит парики, накладные ресницы. Она рассказала журналистам свою историю, чтобы другие люди с таким заболеванием не чувствовали себя одинокими и научились бороться с недугом. Об этом сообщил сайт Daily Mail.

В 15 лет у Лоры Браун появилась проплешина на голове размером с монету. Потом все стало еще хуже — лысина появлялась по всей голове. Девушка очень гордилась своими длинными волосами, а моменты, когда во время урока она их теряла, были для нее невыносимы.

Оказалось, что у Браун алопеция. Врачи предложили ей носить парик, потому что количество проплешин все время увеличивалось. Однако Лора верила, что лекарства, прописанные врачами, помогут. Однажды Браун показала проплешины одноклассницам, и те начали над ней смеяться. После этого девушка начала носить головные уборы.

Через

какое-то время у Браун выпали почти все волосы с головы и тела. Также исчезли ресницы и брови. Однако теперь, в 19 лет, она не переживает по этому поводу. Недуг помог ей научиться краситься,

из-за чего теперь над ней уже никто не смеется.

Очаговая алопеция встречается приблизительно у 1,7 процента населения Земли. надежного лекарства от заболевания не существует, однако иногда волосы начинают вновь расти сами по себе.