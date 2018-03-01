Самые простые способы укрепить иммунитет с помощью косметологии

Плазмолифтинг

Плазмолифтинг — метод, который восстанавливает и придать коже лица цветущий и свежий вид. Суть метода основана на применении вашей собственной плазмы крови. Не пугайтесь — это совсем не страшно, а наоборот полезно. Плазма, насыщенная тромбоцитами, активизирует стволовые клетки, улучшает обмен веществ и повышает иммунитет тканей, за счет чего мы видим ну очень положительные изменения. Эффект после курса (4-6 процедур) может сохраняться достаточно долго и помогает коже избавиться от негативных последствий курения и стресса.

Лаеннек

Лаеннек — это японский плацентарный препарат с замысловатым названием. Самый эффективный метод его применения — плацентарные капельницы. После курса (это 5-6 капельниц раз в неделю) ваша иммунная система работает как новенькая, и даже печень и кожа почувствуют улучшения. Поэтому капельницы с лаеннеком называют «капельницами молодости».

Глутатион

Глутатион — это настоящий щит нашего иммунитета, он имеет свойства антиоксиданта и спасает наш организм от вредных свободных радикалов. Но вот с возрастом количество этих молекул снижается, а вместе с этим и защитные функции нашего организма. Глутатион не только заряжает вашу имунную систему, но и обладает косметологическим и антистресс эффектом: решает проблему пигментации кожи, запускает процесс регенирации и омоложения тканей. Самое классное — вы даже почувствуете улучшение настроения после процедуры.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота — это не только самый популярный источник молодости кожи. Поддержать наш страдающий иммунитет (а заодно и омолодить весь организм) помогут БАДы на основе гиалуроновой кислоты. И здоровье будет крепким, и минус пару лет можно легко скинуть.