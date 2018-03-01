Мезотерапия для лица: исчезнут ли морщины?

В ходе исследования профильная дистрибьюторская компания Vademecum выяснила, что за 2016 год в России было сделано более 12 миллионов инъекций, а затраты пациентов на уколы красоты превысили 100 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют, что ежегодно индустрия будет расти на 10%. Пластические хирурги и косметологи подтвержают: спрос на инъекционную косметологию повышается. Появляются эффективные методы, которые позволяют отложить серьезные вмешательства вроде контурной пластики и дольше сохранять кожу молодой и сияющей.

Из всего разнообразия уколов мезотерапия — это самая щадящая и распространенная методика. Ее придумал доктор Мишель Пистор в середине ХХ века, но только в конце столетия ее признали официально. Сейчас уколы красоты прописывают и подросткам с проблемной кожей, и пациенткам с первыми признаками старения, и молодым девушкам с тусклым цветом лица. Мы ответили на самые насущные вопросы: как это работает, на какой результат рассчитывать и поможет ли процедура справиться с возрастными изменениями.

Как проходит процедура?

Врач-дерматолог подбирает коктейль из витаминов, лечебных экстрактов, антиоксидантов, микроэлементов и гомеопатических средств. Эту чудо-смесь вводят в биологически активные точки, расположенные рядом с проблемными участками. В работе врач использует очень тонкую иглу, благодаря которой процедура считается малоинвазивной, или же специальный пистолет для введения микродоз. Эффект достигается за счет проникновения состава в глубокие слои дермы — активные вещества транспортируются сразу вглубь и начинают работать.

Сразу после процедуры на местах, куда вводили препарат, остаются маленькие папулы. Если процедуру делали на все лицо, не планируйте выходов в свет в ближайшие пару дней — побочный эффект продержится несколько суток. Дольше других рассасываются следы после коктейля с гиалуроновой кислотой — она притягивает много воды. Чтобы ускорить процесс, в период восстановления не допускайте обезвоживания и не переохлаждайтесь.

Какой коктейль нужен?

Подобрать идеальный состав — задача специалиста. Врач отталкивается от потребностей вашей кожи — увлажнение, питание, сияние. Например, гиалуроновая кислота стимулирует образование коллагеновых волокон и хорошо удерживает влагу, фосфолипиды повышают эластичность, а минералы укрепляют и повышают тонус. Всего в косметологии используют примерно двести рецептов — все зависит от состояния кожи и возрастных изменений.

Когда можно говорить о результатах?

Не ждите вау-эффекта сразу после процедуры, в мезотерапии он накопительный — придется посетить косметолога 7–10 раз. Обычно курс занимает 2–3 месяца. К этому времени цвет лица выравнивается, исчезают сухость, вялость кожи и проявления авитаминоза. Более того, само по себе иглоукалывание отлично стимулирует кровообращение и запускает процессы обновления и регенерации.

Исчезнут ли морщины?

Коктейли действительно решают массу проблем, но заметные возрастные изменения к ним не относятся. Антиэйдж-эффект в мезотерапии скорее вторичный — кожа лучше удерживает влагу, насыщается питательными веществами, именно поэтому неглубокие морщинки разглаживаются.

После 40-45 лет мезотерапия бессильна в борьбе за молодость. Хотя уколы будут поддерживать кожу увлажненной и питать, но противостоять гравитации и возрастному птозу они, увы, не в состоянии. Здесь понадобится более тяжелая артиллерия: филлеры, нити, контурная пластика и хирургическое вмешательство.

Кому не подойдет мезотерапия?

Так как методика неагрессивная, список противопоказаний минимальный. С осторожностью к мезотерапии надо подходить аллергикам. Предупредите врача, если у вас чувствительная кожа — специалист сделает пробу. Также нередко возникают мелкие неприятности вроде точечных гематом и сосудистых реакций в местах уколов. Они проходят самостоятельно и не требуют специального лечения.

И конечно, не забывайте, что даже малоинвазивные вмешательства должен проводить квалифицированный дерматолог-косметолог в сертифицированной клинике, но никак не на дому. Если что-то пойдет не так и возникнут осложнения, в первом случае вы сможете спросить с клиники, а во втором — не с кого. Также стоит помнить о качестве препаратов: клиника отвечает за них лицензией, а надомник разве что репутацией. Помните, что квалифицированный специалист и качественные материалы — залог успеха любой процедуры.