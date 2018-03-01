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Меняемся к весне! Новая процедура в Brow Bar Moscow
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Меняемся к весне! Новая процедура в Brow Bar Moscow 

BeautyHack.ru 1 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
BeautyHack — об инновационной процедуре, которая поможет вам преобразиться к новому сезону. Основа нашего образа и макияжа — это брови. И менно их форма придает определенную тональность нашему взгляду, а новые техники макияжа этой части лица давно уже вызывают неподдельный интерес не только у отъявленных бьютиголиков. С начала марта в салоне Brow Bar Moscow предлагают особую технологию перманентного макияжа — нано-напыление бровей.
В отличии от классического татуажа, новая техника позволяет добиться естественного эффекта заполнения бровей без четкого контура. Секрет новой технологии — в создании особого «фона» на бровях при помощи пигмента: он мягко заполняет промежутки, где рост волос не такой интенсивный. При помощи этой техники можно создать любую форму бровей и добиться любой степени насыщенности — пигмент позволяет делать мягкую растушевку.
Бонус — процедура не так болезнена, как микроблейдинг. При нанесении пигмента кожа практически не травмируется, а эффект сохраняется до двух лет.
Сделать процедуру можно в салоне Brow Bar Barvikha. Меняйтесь к новому сезону!
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