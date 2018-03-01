Гурченко, Успенская или Зверев: на кого похожа Маша Малиновская

Телеведущую и модель Машу Малиновскую привыкли видеть в женственном образе, но в последнее время она слишком далеко ушла от него. Ведущая сменила не только платья на брюки, но и длинные локоны на короткую стрижку.

Маша часто стала выкладывать фотографии, на которых не похожа на себя прежнюю. И подписывает она их в пацанском стиле: «Сиги есть?», например. Кардинальные перемены очень не нравятся ее старым поклонникам, да и новые не всегда понимают, где тут юмор. Малиновская стала все чаще выходить из дома в брючных костюмах, а свои некогда длинные волосы обрезала и завивает короткие кудри.

Новый снимок в Инстаграме огорчил подписчиков. Они уверены: Мария уже не похожа сама на себя, к тому же выглядит немолодо. «На Успенскую здесь похожа, а Успенской 60 лет» «Гурченко?» «Не верьте, кто это похвалит! Вы красивая в другом образе!» «Господи, неужели публичный человек не может делать хорошие фотографии…» «Не узнала сразу, старше своих лет в таком образе» «Я подумала, Зверев» «И снова взрыв на макаронной фабрике» «Маша, вернись! Что с собой творишь…»

Обычно подобные изменения во внешности происходят, когда человек хочет что-то радикально изменить в своей жизни. Может быть, именно так Маша себя чувствует органично в данный период времени, но это не значит, что он продлится долго.

В начале 2018 года Малиновская решила, что нужно изменить свою внешность. Одна из самых знаменитых блондинок шоу-бизнеса даже думала над тем, чтобы перекрасить волосы.