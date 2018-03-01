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Юлия Пересильд сменила имидж. Она необыкновенно крута!
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Юлия Пересильд сменила имидж. Она необыкновенно крута! 

Fraufluger.ru 1 марта 2018
Фото: Fraufluger.ru
Известная, и всеми любимая актриса Юлия Пересильд решила кардинально подойти к вопросу смены имиджа и поэтому предпочла длинным волосам короткую стрижку. Юлия Пересильд сменила имидж. Она необыкновенно крута!Несколько минут назад актриса поделилась своей фотографией в Инстаграм, комментируя хэштегами #всевесна #проснемсявесною #хочетсялюбви #солнца #мира #громкогосмеха #птиц сопровождая подписи множеством сердечек.
Короткая стрижка Юле подходит, как, впрочем, и длинные волосы, которые она носила много лет подряд. Но иногда хочется перемен, и проще всего начать со смены имиджа. Весна действует на всех по-разному, но видимо в этом году она особенная, т.к. Юля, не единственная из отечественных звезд, кто решился на короткую стрижку.
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