«Какой блондинистый»: Дмитрий Хрусталев опубликовал детское фото

Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев опубликовал в личном Инстаграм-аккаунте свое детское фото, на котором его голову еще гордо украшает очаровательная светлая шевелюра.

На днях в микроблоге популярного телеведущего Дмитрия Хрусталева появился довольно неожиданный, но очень трогательный архивный снимок, на котором 39-летний мужчина позирует фотографу в совсем юном возрасте. Клетчатая рубашка, стрижка «под горшок» и не по-детски серьезный взгляд огромных светлых глаз. Впрочем, больше всего внимание интернет-пользователей привлекли не глаза, а волосы на голове шоумена. Они, надо признать, выглядели немного непривычно, ведь публика давно привыкла к «лысому» Дмитрию и информация о том, что, оказывается, он — счастливый обладатель светлых волос стала, мягко говоря, очень неожиданной для некоторых поклонников, которые, тем не менее, признались, что очарованы детским снимком любимого артиста.

«Ой, а волосики все же были» «Шевелюра такая еще» «Смешной с волосами!» «А Вы блондин, оказывается…» «Хорошенькой какой! Челка ЗАЧЁТ!» «Ах, какой блондинистый» «Блондинчик-херувимчик!» «А вы оказывается, такой красавец–блондин»

Напомним, что Дмитрий, на днях отмечавший свой день рождения, обратился с личной просьбой к своим друзьям и фанатам. Мужчина попросил поздравить его с праздником, сделав пожертвование на счет Детского Благотворительного Фонда «Галчонок», попечителем которого он является. Для справки, Благотворительный Фонд «Галчонок» был создан для помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы, паллиативным детям, детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей. Организация помогает в лечении, реабилитации, а также оказывает социальную и психологическую поддержку своим подопечным и их семьям.