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Как защитить обувь от реагентов?
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Как защитить обувь от реагентов? 

ИД «Собеседник» 28 февраля 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил у эксперта, как уберечь свою обувь от воздействия реагентов.
Химия, которой посыпают зимние улицы, разъедает не только лед, но и обувь. Как ее спасти, советует эксперт общественного движения «Потребители.Ру» Ольга Скоробогатова:
— Основными признаками «отравления» обуви считаются ее «скрученность» и жесткость. В прошлом году мы проводили опрос среди москвичей и выяснили, что обувь каждого третьего была безнадежно испорчена реагентами. При этом компенсацию за загубленные вещи получить практически невозможно даже при наличии результатов независимой экспертизы в качестве доказательства: официально реагенты используются только на проезжей части, и на тротуарах их быть не может. Увы, нельзя и полностью защитить обувь от воздействия химических реагентов. Однако можно продлить ей жизнь, если регулярно ухаживать: мыть, правильно сушить, обрабатывать очистителями и водоотталкивающими спреями.
Прежде всего советую купить обувную косметику, в состав которой входит воск и ли ж ивотный жир — они защитят вашу обувь. Ежедневное смазывание ее ланолином и глицерином укрепит поверхность кожи, а специальные шампуни очистят от солевых разводов. Если из-за реагентов обувь огрубела или получила химический ожог, обильно смажьте ее на ночь растительным маслом — это поможет вернуть ей прежний вид и мягкость.
Кстати, от реагентов больше всего страдает обувь из натуральной кожи, а вот искусственная, наоборот, более устойчива к химии. Поэтому имеет смысл специально покупать на зиму или для длительных походов по улицам недорогую сезонную обувь.
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