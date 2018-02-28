Мастхэв или маркетинг: какие средства для роста ресниц реально работают

Создательница брендов Viplash и Nikonorova Profi Collection, Lash&Brow стилист, владелица салона Nikonorova hall Татьяна Никонорова объяснила, как работают средства для роста ресниц (и работают ли), и посоветовала лучшие сыворотки и масла.

Натуральные и гормональные масла, сыворотки, гели — все эти продукты, объединенные общим названием «средство для роста ресниц», призваны не только увеличить длину ресниц и сделать их плотнее, но и улучшить вид бровей. История появления некоторых препаратов даже комична: вроде тех случаев, когда медицинские корпорации создают капли от глаукомы, а они оказываются в бьюти-отделах, потому что, хоть и с оговорками, но реально увеличивают длину ресниц. Расскажу о самых популярных средствах.

Натуральные масла

Натуральные (репейное и касторовое) масла часто используют для ускорения роста бровей и их укрепления. Ими можно делать легкий массаж, втирая масло в кожу и одновременно избавляясь от слабых волосков.

Если вы любите натуральные масла, сочетайте их нанесение с регулярными пилингами (раз в 14 дней). Они убирают омертвевшие частички кожи под бровями и ускоряют рост новых волосков.

За отличные питательные и укрепляющие свойства натуральные масла добавляют и в средства, улучшающие рост ресниц. Расскажу на примере Nikonorova Brow Oil. Мы создали его вместе с командой технологов для ускорения роста бровей и ресниц. Состав средства предельно простой: касторовое, виноградное масла, масла органы, ши, какао, витамины А и Е (последний защищает волоски и ресницы от внешних воздействий). Еще один компонент — масло семян льна (борется с выпадением, сухостью, потерей упругости и эластичности).

Careprost

Средство Careprost придумали 5-6 лет назад в Индии как капли для лечения глаукомы. Так начинается история многих средств для роста ресниц (например, препаратов Latisse и Lumigan). На этапе их тестирования врачи заметили важный побочный эффект: если капли регулярно закапывать в глаза для лечения глаукомы, начинается быстрый рост ресниц. Так о Careprost узнали бьютиголики и девушки, желающие любой ценой удлинить ресницы и сделать их более плотными и густыми, а интернет наполнился отзывами о чудо-средствах.

Основа Careprost — биматопрост, искусственный аналог простагландина (гормоноподобного вещества, синтезирующегося в организме).

Биматопрост усиливает кровообращение, стимулирует клетки ресничных сосочков и ресницы начинают расти.

Но есть и другая сторона: попадая в глаза, препарат может вызывать воспаления, появление сосудистой сетки на веках или аллергический конъюктивит. Это возможно, даже если вы будете стараться наносить капли только на ресницы.

Еще одна особенность — эффект отмены (так же как и в случае с гормональными препаратами). Как только вы перестаете ими пользоваться, ресницы начнут обламываться, концы станут «обрубленными».

Сыворотки для бровей и ресниц

В этой категории средств есть как бесполезные, так и реально работающие средства. Я и мои клиенты тестировали биогель Rich Extra Lush. Я наносила его регулярно полгода, но за это время ни я, ни клиентки не заметили роста и других прогрессивных изменений.

Более достойный вариант — сыворотка Brow Enhancing Serum Advanced от Anastasia Beverly Hills, которая предназначена для роста бровей, но при регулярном применении может улучшить состояние ресниц. Средство не дает прогрессивного роста, но действительно укрепляет. В его составе есть касторовое масло, натуральные экстракты алтея, мелиссы, листьев камелии, биотин и пантенол. Вполне рабочий микс с хорошим эффектом! Единственный недостаток — немаленькая цена при внушительном расходе.