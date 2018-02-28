10+ лучших средств по уходу за волосами: их делают в России!

Шампунь для окрашенных волос Estel

Шампунь для окрашенных волос Estel Otium Color Life, цена: от 310 руб. После модного окрашивания волосам нужен особый уход. Профессиональный шампунь Estel не вымывает краску и надолго сохраняет яркий цвет. Протеины шелка придают блеск и мягкость волосам. А отдушка шампуня с нотами черной смородины, бергамота, груши и жасмина напоминает парфюм.

Скраб для кожи головы Natura Siberica

Облепиховый скраб для кожи головы Natura Siberica, цена: от 249 руб. Облепиховый скраб Natura Siberica решает три проблемы: очищает кожу головы от перхоти, укрепляет волосяные луковицы и стимулирует рост волос. Средство нужно нанести на влажную кожу головы, легко помассировать и смыть водой. Повторять процедуру рекомендуется раз в неделю.

Маска для объема волос Planeta Organica

Интенсивная маска для объема и густоты волос Bio Green Coffee & Mint Planeta Organica, цена: от 428 руб. Гладкие волосы или объемные? С маской Planeta Organica не придется выбирать что-то одно. Она содержит масло зеленого кофе, которое делает пряди густыми и сильными. А масло перечной мяты тонизирует и приподнимает волосы от самых корней, создавая дополнительный объем.

Воск для кончиков волос MI&KO Воск для волос против секущихся кончиков «Иланг-иланг» MI&KO, цена: от 280 руб. Воск MI&KO увлажняет сухие кончики волос и предотвращает их сечение. В составе только натуральные компоненты: соевый воск, ланолин, масла кокоса, жожоба и какао. Приятный бонус — экономичность: капли средства, растертой в ладонях, достаточно для отличного результата.

Шампунь для увлажнения волос Librederm

Гиалуроновый шампунь для нормальных, сухих и окрашенных волос Librederm, цена: от 414 руб. Гиалуроновая кислота, аргановое масло и экстракт алоэ вера в составе шампуня Librederm отлично увлажняют волосы и придают им здоровый блеск. Шампунь не содержит сульфатов и подходит для применения после салонных процедур ухода: ботокса, кератина и нанопластики волос.

Маска для роста волос Compliment

Укрепляющая маска с перцем Compliment Naturalis, цена: от 149 руб. Маска Compliment предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост. Основной компонент — жгучий перец — разогревает кожу головы, усиливает кровоток и пробуждает спящие волосяные луковицы. Маску нужно наносить по проборам и смывать прохладной водой. При регулярном применении рост волос ускорится до двух-трех сантиметров в месяц.

Шампунь для восстановления волос Heya

Биоактивный шампунь «Питание и восстановление» Heya, цена: от 519 руб. Шампунь Heya содержит более тридцати активных компонентов: аминокислоты, экстракты водорослей и ягод годжи, протеины пшеницы, пептиды рожкового дерева, эфирные масла и Д-пантенол. Такой мощный коктейль день за днем восстанавливает волосы, повышает их эластичность и защищает от повреждений.

Маска для питания волос Ollin

Питательная маска «Черный рис» Ollin Megapolis, цена: от 810 руб. Маска из профессиональной серии Ollin за пять минут преображает сухие и тусклые волосы. Она насыщена гидролизованным кератином, церамидами, аминокислотами и вытяжкой из черного риса. Компоненты действуют по всем фронтам: делают волосы плотными, блестящими и эластичными, укрепляют корни и препятствуют сечению кончиков.

Спрей для блеска волос Organic Shop

Разглаживающая сыворотка для сияния волос Organic Shop Holidays, цена: от 192 руб. Спрей-сыворотка Organic Shop — финальный штрих в создании красивой прически. Розовое масло, кератин и протеины шелка моментально делают волосы гладкими и блестящими. А комплекс no-frizz не дает волоскам пушиться и защищает от термо— и УФ-воздействия.

Сыворотка от выпадения волос Alerana

Сыворотка для роста волос Alerana, цена: от 549 руб. Не стоит переживать, если выпадает около ста волосков в день — это норма. Если на расческе остается больше, пора задуматься о диете и специальном уходе. Сыворотка Alerana содержит стимуляторы роста волос capilectine и procapil, созданные из растительного сырья. Они усиливают микроциркуляцию, улучшают питание корней и продлевают жизненный цикл каждого волоса. Сыворотку нужно наносить ежедневно, втирая в кожу головы. Курс длится четыре месяца: за это время волосы станут заметно гуще и крепче.

Масло для восстановления волос Concept

Восстанавливающее масло двойного действия Concept, цена: от 592 руб. Масло Concept — SOS-средство для пересушенных волос. Липидные соединения и минеральные компоненты помогают маслу проникать в саму структуру поврежденных волос и восстанавливать их изнутри. Масло можно использовать как маску: нанести на чистые влажные волосы, оставить на пять минут и смыть водой. А можно добавить несколько капель в краску: это не повлияет на выбранный цвет, но защитит волосы во время окрашивания. Бальзам-кондиционер с маслом брокколи Eco HomeБальзам-кондиционер с маслом брокколи Eco Home, цена: 350 руб.,

заказать: +7 (912) 615-65-60​Эффективно ухаживает за структурой волос по всей длине без утяжеления, придает прядям гладкость, блеск, мягкость, облегчает расчесывание. Входящие в состав бальзама компоненты увлажняют волосы, восстанавливают их естественные защитные функции, сглаживают чешуйки. Уже после первого применения волосы становятся более здоровыми, послушными и сияющими. Шампунь против выпадения волос «Родник здоровья»

Шампунь против выпадения волос «Родник здоровья», цена: 400 руб.,

заказать: +7 (800) 200-01-33​ Входящие в шампунь природные вещества активно помогают предотвратить выпадение волос, стимулируя их рост. Обновленная формула с добавлением кератина сглаживает чешуйки и эффективно восстанавливает структуру волос.