Гигиена малыша: самое важное

Правила гигиены девочек

Интимная гигиена девочек — очень сложное и кропотливое занятие. Главное — соблюдать чистоту, но не доводить её до стерильности.

Как подмывать малышку?

Подмывать девочку нужно исключительно под проточной водой. Педиатры не рекомендуют делать это в тазу со стоящей водой, поскольку есть риск занести каловые массы во влагалище и вызвать воспаление.

Положите малышку спиной на руку, чтобы личико смотрело вверх.

Сначала обмойте проточной водой всю поверхность промежности, чтобы удалить загрязнения.

Затем намыльте одну руку и промойте наружные половые органы, ягодицы и складки. Важно при этом двигаться спереди назад!

Затем ополосните водой и аккуратно промокните влажную кожу мягким полотенцем.

Используйте если нужно ухаживающие средства для кожи младенцев (крем, масло, присыпку и так далее).

Не трогайте вход во влагалище. Высушив его полотенцем, вы сделаете его уязвимым для инфекций извне.

При смене подгузника

Меняя подгузник, используйте детские очищающие салфетки, чтобы очистить ягодицы. Для очищения половых органов используйте ватные тампоны, смоченные в тёплой воде, или отправляйтесь в ванную.

Выделения у девочек

У новорождённых девочек могут наблюдаться выделения из влагалища. Они могут быть бурыми, бежевыми, серыми и даже красными. Это норма, которая говорит о том, что в организме малышки присутствуют мамины гормоны — эстрогены. А период называют гормональным кризом.

Криз со временем сойдёт на нет, и всё, что нужно делать в этот период — это соблюдать гигиену.

Правила гигиены мальчиков

Многие мамы думают, что ухаживать за мальчиками очень легко: половые органы находятся снаружи, и нет риска занести инфекцию внутрь. Но это не так! За будущими мужчинами ухаживать нужно не менее тщательно, чем за девочками.

Правильное подмывание

Не считая ванн, малыша нужно ежедневно подмывать. Делать это необходимо всякий раз при смене подгузника и мокрых штанов. И обязательно в такой последовательности:

Положите малыша на руку животиком вниз.

Сначала промойте под проточной водой ягодицы, бёдра и половые органы крохи.

Затем намыльте всё детским средством для подмывания и хорошенько ополосните.

Отнесите малыша на пеленальный столик и аккуратно промокните кожу мягким полотенцем или пелёнкой. Ни в коем случае не растирайте оставшуюся воду, так вы вызовите раздражения.

Перед тем, как надеть подгузник, при необходимости нанесите на кожу тонкий слой детского масла или крема.

При смене подгузника

Протрите кожу младенца влажной салфеткой или ватным тампоном, смоченным в тёплой воде (в неё можно добавить капельку детского жидкого мыла), чтобы удалить все загрязнения из промежности.

Затем влажным тампоном уже без мыла ещё раз обработайте кожу в паховой области.

Отдельный тампон используйте для половых органов.

Аккуратно промокните влажную кожу пелёнкой или удалите остатки влаги с помощью присыпки.

Удаление смегмы

При рождении половые органы мальчиков спрятаны под крайней плотью, которая сужена на конце и не даёт инфекциям попасть внутрь полового члена. Хирурги называют такое состояние физиологическим фимозом. Это абсолютная норма, которая проходит к 3-5 годам жизни мальчика.

Под складкой крайней плоти расположены особые сальные железы, которые образуют защитную и очищающую от бактерий смазку, называемую смегмой. Раньше педиатры не рекомендовали очищать её, отодвигая складку крайней плоти.

Сегодня мнение специалистов поменялось. Оказывается, сама смегма (в сочетании с бактериями, которые она задерживает) может стать причиной воспаления крайней плоти. Поэтому каждый раз при «большом» купании в ванной крайнюю плоть следует аккуратно отодвигать за головку полового члена, чтобы удалить излишки секрета.