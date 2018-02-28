Как морозы влияют на здоровье человека

Сегодня, 28 февраля, завершается аномально морозный и снежный февраль. Какое влияние оказывают почти сибирские морозы на наше здоровье? Хорошее или все-таки негативное? «Вечерка» решила поинтересоваться мнением экспертов-медиков.

Помогает генетика

Мнение врача высшей категории Ларисы Алексеевой

Морозы для организма скорее благо, чем зло. Вопервых, при таких низких температурах погибают все вирусы. А при слякотной погоде они очень даже активно циркулируют. Как только на Москву наваливаются морозы, сразу падает заболеваемость и гриппом, и ОРВИ.

Второй важный момент: морозная погода — всегда солнечная. А ведь зимой в Москве солнце — большая редкость. Когда оно есть, и настроение улучшается, и, как следствие, работоспособность растет, и вообще петь хочется! Да, на улице холодно, ну и что? Мы же не в Испании живем, а в России . Здесь мороз не аномалия, а норма. И наш организм, поверьте, именно так мороз и воспринимает. Ведь наши предки жили здесь сотни лет, мы генетически к морозу приспособились. Там, где какой-нибудь африканец до смерти замерзнет, мы только улыбаемся и идем кататься на лыжах.

Еще один важный момент. Каждый раз попадая на мороз, наш организм испытывает холодовой стресс. Но этот стресс — не отрицательный, а положительный. Потому что в результате происходит закаливание.

Иммунитет не снижается, а, напротив, растет. Главное, не переохлаждаться. Держать в тепле ноги. Никаких туфель и кроссовок — только самые серьезные зимние ботинки или сапоги. Обязательно прикрывайте шею, чтобы не охладилось горло, и голову. Шапку надевайте поглубже, не оставляя лоб открытым. Вместо перчаток носите варежки. И гуляйте на здоровье!

Это большой стресс

Мнение врача-косметолога Надежды Дятловой

Начнем с того, что морозы — это в принципе стресс для организма. Ведь человек из температуры в плюс 20 градусов попадает в минус 20. То есть перепад — 40 градусов. Сосуды резко сужаются, возникает серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Совершенно очевидно, что такие морозы плохо влияют на кожу. Ее верхний слой, насыщенный влагой, замерзает. В результате в коже образуются трещинки. Этот эффект можно наблюдать на наших дорогах, когда температура переходит через ноль градусов — даже асфальт трескается, чего уж о коже говорить! В общем, я считаю, речь нужно вести не о том, полезны морозы или вредны — это очевидно, а о том, как от последствий низких температур уберечься. Прежде всего я бы посоветовала не наносить перед выходом на улицу увлажняющий крем. Хотя бы за полчаса.

Кроме того, старайтесь правильно пользоваться телефоном. Если хотите поговорить на морозе, используйте наушники, а не держите смартфон в голой руке. Иначе они не просто замерзнут, но и кожа сначала покраснеет, а потом потрескается. Придя с улицы, можно намазать лицо маслом. Например, оливковым. Оно спасает кожу от последствий мороза, восстанавливает ее. И вообще в такие морозы старайтесь без особой необходимости не выходить на улицу — берегите себя.