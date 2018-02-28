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Детская парикмахерская «Чижик-Стрижик»
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Детская парикмахерская «Чижик-Стрижик»
Ezhikezhik.ru
28 февраля 2018
Фото:
Ezhikezhik.ru
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Пока ребенок играет в игровой, мамы могут сделать маникюр, окрашивание, мелирование или лечение волос. Папы могут побрить бороду, поиграть в Dendy или сделать креативную стрижку.
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