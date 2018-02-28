Гель, тушь, тени и еще пять лучших средств для бровей

Еще совсем недавно широкие и четко прорисованные брови были безумно популярными, теперь курс изменился. В моде естественный макияж, для создания натуральной формы бровей нужно выбрать подходящие продукты, которые не превратят вас в куклу.

Гель для бровей L'oreal, цена: от 790 руб.

Гель достаточно удобен, он легко растушевывается, мгновенно схватывается и не растекается даже при контакте с водой. Наносить его можно двумя способами: кистью для четкой прорисовки волосков или щеточкой — для заполнения формы и фиксации.

Тушь для бровей Wycon, цена: от 509 руб.

Благодаря щеточке и гелевой основе тушь выполняет две функции: аккуратно укладывает волоски и эффектно подчеркивает натуральную форму бровей. Идеальный вариант для тех, кому нужно прокрасить брови, а не корректировать их форму. Для экстравагантности образа можно выбрать тушь с золотистым блеском.

Палетка теней для бровей Eva Mosaic, цена: от 675 руб.

Сухие тени в палетках придают образу естественность и мягкость и при этом стойко держатся. Для создания идеальных бровей необходимо следовать инструкции: использовать жесткую скошенную кисть небольшого размера и легкими штрихами заполнять форму. Кроме того, можно прорисовать брови аппликатором, чтобы добавить им рельеф и объем.

Карандаш

Карандаш для бровей Mac, цена: от 1 220 руб.

Карандаш для бровей — специально созданный продукт для корректирования формы. Различают мягкие и твердые грифели. Для макияжа с эффектом максимальной естественности лучше выбирать мягкий карандаш, который можно растушевать, чтобы избежать излишней графичности. Нежная текстура подойдет для сухой штриховки и нанесения в несколько слоев.

Помада

Помада NYX, цена: от 590 руб.

Помада — относительно новый продукт для мейкапа бровей. Считается, что это бьюти-изобретение способно функционально заменить несколько косметических средств (тени, базу для бровей и подводку для глаз). Если нанести помаду в несколько слоев, можно достичь эффекта роскошных, густых бровей.

Средство фиксации

Воск для фиксации бровей Manly PRO, цена: от 520 руб.

Прозрачные гели, кремы, воск — необходимые средства для укладки, фиксации формы бровей и придания легкого блеска. Современные продукты выполняют функции не только декоративной, но и уходовой косметики. Многие бренды добавляют в состав полезные витамины и масла, чтобы ускорить процесс роста волосков.

Тинт Tony Moly, цена: от 744 руб.

Красящий тинт — суперпродукт, обеспечивающий стойкость в течение нескольких дней. Скорее всего, создатели вдохновлялись перманентным макияжем, который сохраняет брови подкрашенными целый месяц. Принцип действия схож: тут так же, как и при профессиональной салонной услуге, пигмент ложится ровным слоем и не пропускает участки между волосками.

Краска

Хна для бровей Lucas' Cosmetics, цена: от 630 руб.

Продукт для тех, кому надоело каждый день рисовать брови и хочется попробовать что-то менее затратное, чем микроблейдинг или татуаж. Чаще всего краски для бровей — это обычная хна. Ее преимущества — долговременность и безопасность. Хна идеальна для обладательниц редких и склонных к выпадению бровей. Красящий пигмент отлично маскирует небольшие пробелы и прокрашивает волоски, не оставляя следов на коже.