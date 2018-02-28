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Новый имидж? Рита Дакота удивила поклонников зелеными волосами
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Новый имидж? Рита Дакота удивила поклонников зелеными волосами 

Журнал ОК! 28 февраля 2018
Рита Дакота вместе с мужем Владом Соколовским, маленькой дочуркой Мией и родителями отдыхает на Бали. Буквально каждый день артистка публикует в своем Instagram трогательные видео с ребенком, горячие фотки в купальнике и интересные посты, которые собирают сотни восторженных комментариев. Но сегодня Рита сильно удивила своих фолловеров, когда залила в Story видео, на котором она запечатлена с зелеными волосами.
Спонсор моего окрашивания, которое вам так зашло….. Хлорка!, — подписала снимок Рита.
Рита Дакота
Длинные ноги и осиная талия: молодая мама Рита Дакота демонстрирует идеальную фигуру в купальнике
Но даже с таким неординарным цветом волос певица выглядит очень даже неплохо. Кстати, после родов ей удалось быстро вернуться в форму. Новоиспеченная мама даже стала амбассадором бельевого бренда. Конечно, такой потрясающий результат за столь короткий срок — это не чудо и не манна небесная: Рита очень много и кропотливо работает над собой. Она давно увлекается идеями правильного питания и спортом и даже ведет собственный ЗОЖ-проект «Дружу с телом», где учит девушек любить себя, еду, спорт и тело без диет и самоистязаний.
Рита Дакота с дочкой
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