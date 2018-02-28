Любая женщина и многие мужчины в России и в мире, к какой бы возрастной категории они не относились, всегда найдут в себе изъян, а значит, вопросы развития косметологии будут актуальны вечно. История развития мировой и отечественной косметологии Свой путь развития косметология начала еще в эпоху ледникового периода, уже тогда представительницы прекрасного пола наносили рисунки на своё лицо и тело, стремились украшать себя камнями, ракушками, делали проколы в ушах. Однако, истинная колыбель — это Древний Египет. Именно там четыре тысячелетия назад появились первое подобие косметических кабинетов, где египтянки пользовались услугами покраски волос, макияжа, массажа, ухода за ногтями и ухода за лицом в виде различных масок и чисток. Следует отметить, что египетские «косметологи» использовали множество щёток, лопаточек и прочих приспособлений в работе с лицом, что также может быть расценено как аппаратная косметология, естественно в стадии своего зарождения. На тысячелетие позднее эстафету от Египта подхватил и Китай, а затем и Япония и Греция. Японки и китаянки, которые относились к аристократии, также посещали косметологов и активно пользовались их услугами. Женщины из низших слоёв старались не отставать и самостоятельно готовили маски, средства для умывания и ухода за волосами. В России же применение косметологии началось в 16-м веке. Был завезён зубной порошок, стали активно появляться салоны, где знатные дамы узнали, что такое косметология лица. Однако, ещё задолго до этого в начале 40-х годов седьмого столетия, внучка Владимира Мономаха, Зоя (Евпраксия) написала работу, где описала рецепты и опыт применения мазей, растираний, некоторых средств по уходу за телом. Работа так и была названа «Мази». Середина 18-го века стала переломным моментом, именно тогда французская Академия наук по приказу короля начала исследования в этой области, которые не прекращаются и сегодня. Позднее к французам присоединились немецкие учёные. Были сделаны первые серьёзные шаги в области аппаратной косметологии, в период второй мировой войны исследования были приостановлены. Первый аппарат, который был предназначен для омоложения лица, был выпущен в 1970-м году, а уже в 1978-ом году аппаратная косметология получила огромную популярность среди зарубежных красавиц. Отечественная косметология развивалась, опираясь на опыт зарубежной. К слову сказать, среди красавиц Советского союза косметология как таковая не была распространена. Наши бабушки с большей охотой закаливались, соблюдали режим дня, правильно питались, активно занимались спортом, считалось, что именно это нужно для того, чтобы иметь красивую ухоженную кожу и правильные формы тела. Однако 80-е года всё перевернули, с голубых экранов пели зарубежные красотки, по подиуму ходили худые модницы с немыслимыми стрижками, возможно именно это и стало толчком для того, что тут и там стали появляться косметические кабинеты. Следует отметить, что советский закон очень строго регламентировал перечень косметических процедур и рассчитывать можно было только на: Маникюр; Педикюр; Корректировку формы бровей пинцетом и их покраску; Покраску ресниц или наклеивание искусственных; Массаж лица/шей гигиенического характера; Аппаратную или ручную чистку лица, при условии, что клиентка не страдает акне; Макияж. Конец 90-х годов — это расцвет российского косметологического рынка: появляются новые технологии, процедуры, препараты для омоложения и корректировки изъянов в красоте. На смену небольшим косметическим кабинетам приходят косметические салоны, куда и отправляются россиянки целыми вереницами. Аппаратной и эстетической косметологией уже никого не удивить и отечественные красавицы прибегают к методам пластической хирургии и косметологической имплантации, до неузнаваемости меняя своё лицо и тело. Естественно прогресс не стоит на месте и сегодня можно за считанные минуты и сравнительно небольшую плату сделать инъекционные подтяжки, увеличение губ, корректировку скул с помощью нескольких уколов. Российская и зарубежная косметология сегодня На сегодняшний день тенденция такова, что ажиотаж на кардинальные методы в косметологии (речь идёт о хирургическом вмешательстве) стал спадать. Многие женщины на себе испытали различные негативные последствия косметической хирургии, когда сначала эффект поражает, а по истечение совсем непродолжительного временного отрезка, появляется провисание кожных тканей, и тогда требуется повторение процедуры или новые удвоенные инъекции. Кроме того, зафиксировано огромное количество летальных исходов, если инъекции или пластические операции делает дилетант, основной целью которого является финансовая нажива. Таким образом, женщины стараются применять новейшие методы старой доброй аппаратной и эстетической косметологии. Поскольку это очень перспективные отрасли, мировые и отечественные ученые в тандеме с ведущими специалистами ведут глубокие исследования и активно внедряют новые методики, которые исключают грубое хирургическое вмешательство. Одним из таких многообещающих направлений стала лазерная косметология. Современная эстетическая косметология насчитывает около ста видов лазерных аппаратов. В результате многочисленных исследований, ученые и косметологи сошлись во мнении, что лазерное воздействие — самая безопасная методика, поскольку результаты использования этой технологии — легко спрогнозировать. Проще говоря, меланин, белок, гемоглобин и вода, являясь биологическими объектами, характеризуются определённой частотой колебаний. Работая лазером врач-косметолог может без труда определить какая длина волны того или иного излучения окажет непосредственное воздействие на ту или иную хромофору: Испаряется вода в процессе шлифовке — кожа становится ровной, исчезают следы после акне; Нагревается белок — возникает заметный эффект лифтинга; Разрушается меланин — устранение следов пигментации; Разрушаются луковицы волосяных фолликулов — эффективный метод эпиляции. Методы лазерной косметологии получили огромную популярность ещё и потому что, они абсолютно безопасны и в процессе процедуры пациенты не испытывают никакого дискомфорта или болевых ощущений. Эффект от такого курса, направленный на устранение какой-либо проблемы, сохраняется намного дольше чем от пластической методики. Приведём простой пример: если сделать хирургическую операцию по круговой подтяжке лица, что само по себе считается не простой пластической операцией, можно добиться быстрого результат, который при этом будет радовать пациентку от силы 2 года. При этом если пройти полный курс лазерной терапии, рассчитанный на 24 процедуры (1,5 месяца), а затем посещать поддерживающие сеансы 2 раза в год, то наслаждаться эффектом подтянутой кожи можно порядка 5-ти лет. Конечно современные косметические средства премиум класса такие как: крема, лосьоны, сыворотки, скрабы, пиллинги и так далее также способны оказывать видимый лифтинг-эффект, решать проблему акне и избавить от проблем пост-акне. Что в перспективе? Косметология как таковая — это очень перспективное и востребованное направление, поэтому учёные день и ночь трудятся для того чтобы открывать новые технологии, изобретать новые препараты и аппараты. Косметические процедуры — это уже не бытовые услуги, а целое поле для исследовательской работы, о чём как нельзя лучше свидетельствует тот факт, что 10 лет назад в медицинских институтах стали готовить квалифицированных врачей-косметологов. Это крайне важный аспект, поскольку даже самая незначительная на первый взгляд процедура, проведенная самоучкой, может обернуться страшными последствиями для посетительницы. Если смотреть правде в глаза, то зарубежные технологии в этой области шагнули вперёд, именно поэтому многие высшие учебные заведения, а также ведущие клиники страны, стремятся отправить своих подопечных заграницу для обмена знаниями и получения практического опыта. Сегодня эту отрасль активно совершенствуют, занимаются разработкой инновационных методик направленных не только на борьбу с косметической проблемой, но и с её осложнениями. Теперь в приоритете основы доказательной медицины, иными словами учёные нацелены на разработку принципиально новых коррекционных методик, которые протестированы и обоснованы научно. Сегодня врач-косметолог — это не просто ремесленник, а клинически и критически мыслящий специалист. Если говорить предметно, то в настоящее время в приоритете развитие регенеративной косметологии. Аутологичная плазма и собственные фибробласты эффективно борются с признаками возрастных изменений кожи и её несовершенствами. Новый виток развития ждёт и аппаратную косметологию, поскольку ведутся масштабные разработки в отношении проектирования инновационных аппаратов, позволяющих быстро и безболезненно принимать меры относительно эстетических проблем, а также нивелировать последствия травм, ожогов, неудачных пластических операций и так далее. Достойны внимания и революционные пикосекундные технологии, аппарат, предназначенный для проведения фракционных абляционных радиочастотных лифтинговых процедур. Также динамично развивается холодная лазерная эпиляция, некоторые женщины уже смогли на себе испытать её преимущества. Не остались без внимания и технологии ботулинотерапии и контурной пластики, поскольку данные методики хоть и не совсем безопасные, зато нацелены на быстрый видимый эффект. Подводя итоги, нельзя не отметить, что опытные врачи-косметологи стараются сочетать сразу несколько методик и перед тем как начать курс делают упор на подготовку кожи. Косметические методы и технологии сегодняшнего дня действительно поражают свои многообразием, однако это индивидуальный выбор каждой женщины: на что она готова пойти и сколько за это заплатить. Самое главное — это не бросаться в омут с головой и прежде чем пойти на тот или иной шаг, тщательно взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ», понимая при этом, что каждый кардинальный метод имеет более щадящий аналог, только результата придётся ждать немного дольше, зато и расплата будет не такой суровой. Важно! Эта статья является флагманом в данном направлении, все процедуры отрасли мы подробно опишем и расскажем нашим читателям. Следите за свежими материалами по тегу, расположенному внизу статьи. 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