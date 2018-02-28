Ольга Бузова рассказала, какую эпиляцию она делает 

У Ольги Бузовой очень плотный график, в котором едва находится время на сон и еду. Но при этом телеведущей и певице надо выглядеть на все сто. Разумеется, у Ольги есть свои бьюти-секреты, которыми она с удовольствием делится с многомиллионной армией поклонников. Так, несколько часов назад Бузова рассказала, с помощью чего избавляется от нежелательных волос на теле. Оказалось, что Ольга отдает предпочтение лазерной диодной эпиляции. Лазерная эпиляция делается курсом из нескольких сеансов. После его прохождения у некоторых девушек вообще перестают расти волосы, а некоторых растительности на теле становится значительно меньше и дальнейшая эпиляция требуется гораздо реже. А как ты избавляешься от волос на теле? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram