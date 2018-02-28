До и после пластики: Блэк Чайна

После рождения дочери Дрим стало известно, что Блэк Чайна (29) ложилась под нож хирурга (ее бывший муж Роб Кардашьян (30) рассказал всем про ее чудо-похудение с помощью липосакции). Но удаление лишнего жира — это лишь малая часть того, что сделала Блэк. Что еще она изменила в себе, мы узнали у эксперта.

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«Ринопластика очевидна, нос стал однозначно тоньше, короче и аккуратнее. Так как ткани лица Блэк от природы тяжелые, даже молодой возраст не спасал ее от птоза (обвисания кожи), поэтому предполагаю, что была проведена липосакция нижней трети лица, удалили комочки Биша и сделали лифтинг, скорее всего, аппаратный Ultera. Также заметно, что у Блэк приподнялись кверху уголки глаз, а это значит, что, возможно, она делала блефаропластику верхних век. Да и в целом все лицо изменилось, стало уже.

Губы всегда были полные, но на фото разных лет все-таки можно разглядеть, что уголки стали приподняты и изменилась форма верхней губы. Предполагаю, что были введены инъекции ботулотоксина в целях изменения формы и мимики.

Кроме того, выполнен татуаж бровей, а брови, как известно, сильно влияют на форму и выражение лица.

Что касается груди, то тут сложно что-либо сказать. Скорее всего, формы натуральные. А вот ягодицы явно не свои. Тут однозначно без имплантатов не обошлось. Скорее всего, было проведено протезирование ягодиц с последующим липомоскульптурированием тела — подчеркнули талию, убрали излишки жира на животе и спине, добавили в область ягодиц, иначе говоря, замаскировали имплантаты жиром, чтобы добиться плавных линий и скрыть контурирование.

Примерные цены

Ринопластика — от 210 000 р.

Удаление комков Биша — от 40 000 р.

Коррекция ботоксом отдельных зон — от 15 000 р.

Процедура на аппарате Ulthera System — от 22 500 р.

Татуаж бровей — от 2000 р.

Пластика ягодиц — от 60 000 р.

Итого: от 349 500 р.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/do-i-posle-plastiki-blek-chajna/