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Рыбий хвост вместо брови: новый и чересчур мудреный тренд в инстаграме
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Рыбий хвост вместо брови: новый и чересчур мудреный тренд в инстаграме 

Bigpicture.ru 28 февраля 2018
Фото: Bigpicture.ru
Кажется, бьюти-мир в инстаграме уже едва ли может удивить кого-то. За последний год мы оказались свидетелями и бровей-косичек, и волнистых, и даже разноцветных бровей. На очереди новый тренд: бровь — рыбий хвост.
Всё началось с аккаунта @skyeditz. Стефан, владелец аккаунта, взял за основу фотографию девушки с бровями естественной формы и с помощью фотошопа «подправил» их. Для этого он разделил бровь на две части, одну из которых дорисовал к верху.
Возможно, тренд не набрал бы такой популярности, если бы не влияние Худы Каттан, известного бьюти-блогера. Именно она заметила фотографии Стефана и не упустила возможности повторить образ на себе. Количество подписчиков Худы составляет более 24,5 миллионов человек, многие из которых естественно поддержали инициативу любимого блогера.
Тем не менее, в соцсетях ведутся ожесточенные споры, участники которых разделились на два лагеря: первые уверены, что новый тренд — сплошное безумие, вторые поддерживают причудливые порывы бьюти-любителей.
«Сначала был этот кошмар в виде бровей-косичек, теперь на арену вышли брови-рыбьи хвосты. Пожалуйста, перестаньте делать эти странные вещи с вашими бровями, это не круто»
«Брови-рыбьи хвосты! Новый тренд? На мой взгляд их следует назвать бровями дьявола (не в обиду визажистам)»
«Всегда считала тренды с бровями глупыми, но брови-рыбьи хвосты мне действительно нравятся»
«Если честно, то мне нравится этот тренд с бровями-рыбьими хвостами»
Если вы хотите поэкспериментировать со своей внешностью и влиться в новый тренд, необязательно сбривать часть своих бровей. Достаточно воспользоваться консилером и карандашом подходящего вам цвета.
Фотографии знаменитостей также не остались в стороне. Так, многие отмечают, что Рианне такой тип бровей очень даже к лицу.
Несмотря на огромное количество негативных откликов на новый тренд, девушки со всего мира продолжают изменять свои брови. Радует, что большая часть этих изменений происходит в фотошопе. Тем не менее безумие ли это или креативный подход к макияжу — судить вам.
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