Рыбий хвост вместо брови: новый и чересчур мудреный тренд в инстаграме

Кажется, бьюти-мир в инстаграме уже едва ли может удивить кого-то. За последний год мы оказались свидетелями и бровей-косичек, и волнистых, и даже разноцветных бровей. На очереди новый тренд: бровь — рыбий хвост.

Всё началось с аккаунта @skyeditz. Стефан, владелец аккаунта, взял за основу фотографию девушки с бровями естественной формы и с помощью фотошопа «подправил» их. Для этого он разделил бровь на две части, одну из которых дорисовал к верху.

Возможно, тренд не набрал бы такой популярности, если бы не влияние Худы Каттан, известного бьюти-блогера. Именно она заметила фотографии Стефана и не упустила возможности повторить образ на себе. Количество подписчиков Худы составляет более 24,5 миллионов человек, многие из которых естественно поддержали инициативу любимого блогера.

Тем не менее, в соцсетях ведутся ожесточенные споры, участники которых разделились на два лагеря: первые уверены, что новый тренд — сплошное безумие, вторые поддерживают причудливые порывы бьюти-любителей.

«Сначала был этот кошмар в виде бровей-косичек, теперь на арену вышли брови-рыбьи хвосты. Пожалуйста, перестаньте делать эти странные вещи с вашими бровями, это не круто»

«Брови-рыбьи хвосты! Новый тренд? На мой взгляд их следует назвать бровями дьявола (не в обиду визажистам)»

«Всегда считала тренды с бровями глупыми, но брови-рыбьи хвосты мне действительно нравятся»

«Если честно, то мне нравится этот тренд с бровями-рыбьими хвостами»

Если вы хотите поэкспериментировать со своей внешностью и влиться в новый тренд, необязательно сбривать часть своих бровей. Достаточно воспользоваться консилером и карандашом подходящего вам цвета.

Фотографии знаменитостей также не остались в стороне. Так, многие отмечают, что Рианне такой тип бровей очень даже к лицу.

Несмотря на огромное количество негативных откликов на новый тренд, девушки со всего мира продолжают изменять свои брови. Радует, что большая часть этих изменений происходит в фотошопе. Тем не менее безумие ли это или креативный подход к макияжу — судить вам.