«Помолодел лет на 10»: Виктор Салтыков решил сменить имидж

Известный певец Виктор Салтыков решился на кардинальные перемены в своем образе. Исполнитель сменил прическу, подняв волосы вверх. В таком виде артист и предстал перед поклонниками в Инстаграме, заявив, что теперь это его новый имидж.

Российский эстрадный певец, по всей видимости, решил шагать в ногу с модой. Начал 60-летний исполнитель со смены прически, выбрав для себя очень популярную сейчас стрижку. Бывший солист популярных в свое время групп «Форум» и «Электроклуб» показал получившийся результат своим подписчикам в личном микроблоге и заявил, что какое-то время будет выглядеть именно так. «Новый имидж», — подписал снимок Салтыков.

Практически все подписчики Виктора в один голос стали уверять мужчину, что с новой прической он выглядит намного моложе своих лет. А некоторая часть из них даже подумала, что фотография эта сделана не в настоящее время, а несколько лет тому назад и только сейчас выставленная на всеобщее обозрение. «Помолодел лет на 10!» «Отличный! Виктор вы отлично стали выглядеть! Работа над собой идёт на „отлично“!» «Это сейчас?! Или из прошлого?» «Выглядите лет на 45! А сколько сбросили килограммов? Или секрет?» «А что — красавчик получился! Отличный образ!» «Очень вам красиво! Не выглядите вы на свои года!» «Вот так намного лучше! Вы с годами стали намного интереснее!» Единственным недостатком, на который обратили внимание фанаты Салтыкова, оказалось укладка волос. По их словам, теперь музыкант просто замучается постоянно следить за ними и приводить в нормальный вид свою прическу.