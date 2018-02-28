На все головы: как не испортить прическу под шапкой

По волосам плачут

Одержимые модными тенденциями фэшиониста редко задумываются о том, что теплая шапка в мороз помогает не только не заболеть, но и сохранить волосы красивыми и густыми. Как ни странно это прозвучит, но кожа головы и волосяные фолликулы тоже могут простудиться.

Конечно, ни один врач не поставит такой диагноз, но из уст парикмахеров слова «простуженные волосы» звучат нередко. Переохлаждение, особенно сильное и длительное, может сделать кожу скальпа сверхчувствительной. Последствия — аллергия на средства ухода, болезненные ощущения, себорея (перхоть), и даже очаговое выпадение волос. Кроме того, на холоде сосуды резко сужаются. Спазмы нарушают кровоснабжение и питание волосяных фолликулов. В итоге волосы недополучают необходимые микроэлементы, со временем истончаются, тускнеют и становятся ломкими. Причём к концу зимы на фоне общей нехватки витаминов их состояние ухудшается.

Рискуют и те, кто, наоборот, слишком рьяно утепляется — например не снимает шапки в натопленном помещении или транспорте. Перегрев волосам вреден не меньше, чем длительное охлаждение. В обоих случаях нарушение клеточного дыхания провоцирует зуд кожи головы, усиленное салоотделение и ослабление корней волос. Поэтому, соблюдайте меру во всём и выбирайте шапки в соответствии с погодой за окном.

Шапки разные нужны

Те, кто считает, что головные уборы непременно портят укладку, или не умеют их выбирать — или неправильно укладывают волосы. А на самом деле все просто. Плотно прилегающие головные уборы вроде модных в последние сезоны обтягивающих шапочек-бини прекрасно подходят для тех, кто гладко зачесывает волосы, собирает их в хвост, пучок или косу. Если важно сохранить прическу пышной, лучше выбирать свободные шапки, шарфы-снуды, капоры и капюшоны-худи.

Если у шапки или берета тугая резинка или тулья, она неизбежно оставит на волосах след, поэтому лучше убирать их внутрь, под нее.

Когда за окном дождь, мокрый снег или просто очень влажно, уберите под шапку все волосы. Иначе та часть прически, которая оказалась «на улице» потеряет форму и общий вид укладки будет испорчен.

Прическа неизбежно деформируется под шапкой, если поторопиться и не досушить волосы до конца. Проверить это просто: достаточно переключить фен в режим холодного потока воздуха. Влажные пряди станут холодными, и вы легко найдёте их на ощупь. Завершать сушку «холодным режимом» с ионизацией полезно еще и потому, что он фиксирует укладку. Так волосы будут лучше держать заданную форму и не распушатся.

Идея фикс

Без стайлинг-средств тем, кто хочет сохранить прическу под шапкой, не обойтись. Но использовать их лучше понемногу. Для волос длиной до плеч достаточно порции фиксирующего мусса размером с грецкий орех. Переусердствовать не стоит: если стайлинга слишком много, под головным убором прическа быстро потеряет объем, а сами волосы приобретут неопрятный вид. Лучше всего выбирать средства для укладки с минимальной степенью фиксации. Оптимальны сыворотки и флюиды с «эффектом памяти»: их требуется совсем чуть-чуть.

Если под шапкой волосы быстро становятся сальными, поможет сухой шампунь. Нанесите его на корни волос и расчешите, придавая причёске желаемую форму.

Чтобы волосы не электризовались, откажитесь от шапок из синтетики (или распыляйте на них антистатик). Также обратите внимание на лаки для волос и другие средства для укладки с эффектом антифриз. Они не только снимают статистическое электричество, но и защищают волосы от влаги.