10 главных расчесок и щеток для идеальной прически

Только абсолютно лысый человек может полностью обойтись без расчески. Всем остальным без нее никак. А если волосы сложные, длинные или волнистые, или, наоборот — совершенно прямые и тонкие, то стоит иметь под рукой целый арсенал щеток и расчесок.

Универсальные модели:

1 Плоская широкая щетка для волос из натуральной или искусственной щетины.

Такой щеткой лучше всего расчесывать волосы перед сном и массировать мягкой щетиной кожу головы. Натуральная щетина отлично снимает статическое электричество и улучшает кровообращение кожи, а значит, помогает предотвратить избыточное выпадение волос.

2 Скелетная щетка для сушки волос.

Помогает быстро приподнять и высушить волосы любой длины у корней. Иногда с одной стороны располагаются длинные зубчики, а с другой — короткие, которые упрощают создание объема надо лбом и на затылке. Эта версия называется туннельной расческой.

3 Простая прямая расческа.

Для обычного расчесывания, разделения волос на пробор, базовой стрижки. Помогает создать гладкие локоны при укладке утюжком или щипцами.

Для гладкой укладки, волосы длинные или средней длины:

4 Круглая большая щетка-брашинг с керамическим покрытием.

Незаменимая щетка для укладки, например, классического каре или стрижки-«боб». Она помогает аккуратно вытянуть каждую прядь и задать правильное направление кончикам. Керамическое покрытие у основания щетинок делает процесс укладки быстрее и проще, чем с обычной круглой пластиковой щеткой. Важно: если вы используете фиксирующие средства для укладки на липкой основе (пенки, муссы), то сразу после использования такой брашинг нужно промыть горячей водой с мылом.

5 Расческа с зубчиками разной длины.

Помогает распутывать длинные волосы после мытья, а также выделять рельефные пряди при фиксации готовой укладки. Кроме того, очень удобная для разделения волос на равные по толщине пряди, если вы делаете прическу, основанную на плетении из кос.

Для сильно вьющихся волос или после химической завивки:

6 Большой брашинг для шампуня.

Отличная вещь, которой обычно пользуются мастера в дорогих салонах красоты — специальная большая щетка, которая помогает равномерно наносить и вспенивать шампунь даже при мытье густых, длинных и очень кудрявых волос. С ее помощью можно не только отлично промыть волосы, но и сделать скраб кожи головы, а также нанести питательные маски и бальзамы — и, что еще важнее, затем полностью вымыть все косметические средства без остатка.

7 Широкий гребень с высокими зубчиками.

Удобен для создания высоких укладок, пучков, валиков на кудрявых или завитых волосах, поскольку помогает поднять пряди вверх, не выпрямляя и не ломая структуру завитка.

Для коротких вариантов «каре» и стрижек типа «пикси»:

8 Плоская расческа с тонким стальным «хвостиком».

Незаменимая расческа для гладких «графических» укладок и прочерчивания ровных проборов. Помогает зафиксировать даже самые короткие волоски, например, на висках или на затылке.

9 Расческа-«вилочка».

С помощью тонкой «вилочки» можно легко начесать короткие волосы, не повредив их, а также приподнять перед фиксацией лаком нужные пряди прямо у корней.

10 Тонкий брашинг.