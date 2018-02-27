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Российские ученые разработали «живые» бинты
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Российские ученые разработали «живые» бинты 

Hi-News.ru 27 февраля 2018
Фото: Hi-News.ru
Несмотря на то, что кожа является органом, имеющим достаточно высокий потенциал к регенерации, все же при серьезных травмах вроде ожогов или глубоких ран она не может восстановиться полностью. Поэтому в некоторых случаях прибегают к пересадке кожных лоскутов, но в будущем и это может оказаться не нужно, ведь российские специалисты создали особый вид бинтов, которые улучшают регенерацию тканей.
За новую разработку отвечают сотрудники Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» под руководством Антона Манахова. Сами создатели свою разработку называют «живые» бинты. Они представляют собой многослойные биодеградируемые нановолокна из поликапролактона. Это соединение ускоряет заживление ран и стимулирует клеточную регенерацию покровных тканей кожи, предотвращая образование рубцов. Дело в том, что рубцы не эластичны, в них не восстанавливаются потовые железы и волосяные фолликулы, они более чувствительны к ультрафиолетовому излучению и вообще не могут выполнять всех функций кожи.
Но вернемся к «живым» бинтам: поликапролактоновые нити в их составе модифицированы таким образом, чтобы удерживать на себе белки плазмы крови, тромбоциты и антибактериальные компоненты вроде наночастиц серебра или антибиотика. Антибактериальные вещества снижают воспаление, а белки плазмы с тромбоцитами улучшают регенерацию, стимулируя деление клеток кожи. Плюс нового материала еще и в том, что такие бинты не нужно менять: спустя какое-то время они просто «рассасываются», уступая место новым тканям.
Сейчас авторы разработки совместно с коллегами из Научно-исследовательского института экспериментальной и клинической медицины в Новосибирске успешно завершили серию доклинических испытаний и ожидают начала первых клинических тестов.
Основано на материалах пресс-службы НИТУ «МИСиС»
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