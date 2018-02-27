Какие виды ожогов существуют и как их лечить

Бытовой ожог повреждение не из приятных. Какие меры предпринимать, а чего делать нельзя, рассказала врач общей практики, дерматолог Лариса Алексеева.

Всего в медицине выделяют четыре типа ожогов: термические, химические, электрические и лучевые. Каждый из них, в свою очередь, делится на четыре степени тяжести: от легкого повреждения кожи до ее обугливания. В каждом из этих случаев необходимо грамотно предпринять меры первой помощи.

По словам Ларисы Алексеевой, наиболее часто в быту случаются термические ожоги первой и второй степени.

— Когда все пекут блины на Масленицу, от этого никуда не деться, — рассказывает врач. — Обычное масло с раскаленной сковороды при попадании воды или инородных предметов начинает шипеть и брызгать во все стороны. Так что любое неосторожное действие может привести к ожогу первой степени — повреждению целостности эпидермиса и небольшому покраснению на коже.

Лечится такой ожог достаточно просто и в домашних условиях. Врач рекомендует поместить поврежденный участок кожи под прохладную проточную воду на 15 минут. Если ощущение жжения не спадет, можно обработать бепантеном или противоожоговым спреем.

— Но на кухне можно получить и более серьезное повреждение, — предостерегает специалист. — Опрокинув чайник с кипятком или горячую кастрюлю, простым покраснением не отделаешься. Площадь ожога измеряется в ладонях. Чем она больше, тем хуже последствия. Если площадь больше одной ладони, немедленно вызывайте скорую. Ни в коем случае не прикладывайте лед, иначе пигментное пятно на месте повреждения кожи останется на всю жизнь. Также нельзя вскрывать появляющиеся волдыри. Это защитная реакция организма, а их повреждение может привести к попаданию инфекции.

Нередко в быту имеют место быть и химические ожоги, особенно при частом контакте с различными средствами и реагентами. С таким ожогом вести себя нужно куда более осмотрительно. Ведь при контакте с водой некоторые вещества могут вступить в реакцию.

— Обычно химические ожоги появляются после контакта с кислотой, — утверждает Алексеева. — В этом случае промыть поврежденное место можно щелочью, слабым раствором соды или мыла. Если же ожог щелочью и был спровоцирован, используйте слабый раствор уксуса.

В любом случае последствия после химических ожогов могут быть очень серьезными. Поэтому, если поврежденная поверхность кожи серьезно болит, а площадь ожога достаточно большая, до приезда скорой помощи без телефонной консультации с врачом лучше никаких действий не предпринимать.

Солнечные и электрические ожоги встречаются относительно редко. Как правило, они влекут за собой общее плохое самочувствие, температуру и головную боль. В случае солнечного ожога рекомендуется принять антигистаминный препарат первого типа действия.

— Любое другое лечение должен назначить врач, исходя из индивидуальных особенностей организма и ситуации, — сообщает Алексеева. — А что касается электрического ожога, здесь без консультации с грамотными специалистами лучше вообще ничего не предпринимать.

Так что самый лучший совет в этом случае — немедленно обратиться за медицинской помощью.

СПРАВКА

Ожог — это повреждение тканей организма, спровоцированное действием высокой температуры или химических веществ. Считается одной из самых распространенных травм.