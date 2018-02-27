Полина Гагарина продемонстрировала новое дерзкое каре с челкой 

Поклонники Полины Гагариной запутались: какая же прическа у певицы? То она показывает мальчишечью стрижку с разной длиной волос.... то вдруг у певицы снова появляются женственные локоны и пропадает челка.... а несколько минут назад Полина показала фолловерам еще один образ: прямое каре с челкой. ТакВсеТакиКакаяУвасСтрижка? — подписала хештегом фото Полина. Видимо, в комментариях певицу в последнее время все чаще спрашивают о ее образе. Судя по всему, у Гагариной сейчас каре с челкой, которое время от времни видоизменяется, а челка по необходимости убирается. «Тебе не идет с челкой»; «Очень идет!»; «Супер, нужно меняться»; «Мне кажется это челка вам совсем не подходит, будьте прежней вам так намного красивей»; «Намного лучше без челки. Без челки выглядите очень мило, очень благородно!»; «Зачем вам такая прическа? С прошлой было намного круче», — разделились во мнениях фолловеры, оценивая новый образ Полины. А как тебе такая прическа певицы? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram