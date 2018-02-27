«Лес густой»: Алена Водонаева отправилась в поездку с неухоженными бровями

Телеведущая Алена Водонаева практически живет на два города, постоянно перемещаясь между Москвой Санкт-Петербургом . Интернет-пользователи удивились, что в поездку женщина отправляется без макияжа, и попросили ее привести в порядок хотя бы свои брови.

Алена постоянно развенчивает мифы звездной жизни, вот и в этот раз она показала, что путешествует налегке, даже не утруждая себя макияжем. Она не постеснялась опубликовать снимок из Сапсана (скоростного поезда, курсирующего между Санкт-Петербургом и Москвой) в Инстаграм.

Фотография подверглась жесточайшей критике. Фактически людям не понравилось абсолютно все: от размера и формы носа до густых бровей женщины. «Сосудики лопнули в глазах» «Нос рос-рос, за семерых вырос!» «Брови не ухоженные почему-то» «Из „своего“ только лохматые брови остались. Ресницы постоянно приклеивает. Родные реснички облезлые и редкие. Зубы искусственные — виниры накладные. Свои — кривые. Вы на Доме-2 видели ее зубы? Ногти тоже приклеенные. Волос своих давно нет — парики и нарощенка. Чем гордиться? Ни волос хороших от природы, ни зубов, ни груди!» «Обыкновенная женщина, уже много испытавшая, ничего особенного не вижу!» «А что с бровками-то? Лес густой! Что волосы вечно не в порядке, что брови. Неухоженная какая-то» «Что с глазом? Сосуд лопнул? Давление?»

Алена часто появляется в своем Инстаграме без макияжа, причем держится очень уверено и никогда не реагирует на критику. Такая заносчивость и становится, вероятно, маяком для обывателей в сети.

Сама же Алена неоднократно рассказывала, что ее необоснованно упрекают в том, чего она не делала, а именно — в пластике. Те же густые брови у женщины от природы.