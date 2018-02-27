Кому подходит нитевой лифтинг и заменит ли он пластическую операцию

На сегодняшний день косметологический кабинет посещают если не все, то многие. И вот ходишь, ходишь на процедуры, делаешь коррекцию филлерами на основе гиалуроновой кислоты, проходишь курс биоревитализации, но ткани предательски начинают опускаться и провисать, появляются «брыли», овал теряет свою четкость и далее по списку. Вот здесь на арену и выходит нитевой лифтинг, который помогает справится с неприятными возрастными изменениями.

Кажется, все так просто — нашел специалиста, прошел процедуру нитевой имплантации и все, красота! Но почему же тогда в интернете такое количество негативных отзывов, связанных с нитевой имплантацией?

В вопросах нитевого лифтинга специалист опирается не на возраст, а на состояние кожи и степень птоза (это если мы говорим о лифтинговых нитях). Для нитевого лифтинга идеальным будет пациент с первой или второй степенью. Третья степень птоза тоже поддается нитевой коррекции, но только уровень эффекта будет порядка 60-70% из 100%, что может и разочаровать. Четвертая степень птоза — это пациенты, которым для омоложения и лифтинга уже необходима помощь пластического хирурга.

Еще одну важную роль в тредлифтинге играют правильно подобранные нити и метод имплантации. Когда врач-косметолог подбирает способ и нити для пациента, то он основывается на знании морфотипов лица (их всего 4).

Морофтипы лица

Мелкоморщинистый — это лицо с недостатком подкожного жира, выраженными заломами и тонкой кожей. В этом случае нужны нити с армирующим эффектом из рассывающихся материалов. Деформационный — это плотные и тяжелые ткани с выраженной подкожно жировой клетчаткой. Здесь эффективны лифтинговые нити и методы. При этом есть одна особенность — таким пациентам стоит предварительно подготовиться и проходят курс липолитиков для «жировых ловушек» в области лица. Мышечный — это высокие скулы и четко очерченные углы челюсти. Если вы узнали себя, то для вас будет эффективен комплексный подход: лифтинговые и армирующие нити в одну процедуру. Тоже не без подготовки — за две недели надо будет пройти ботулинотерапию. Усталый — это порядка 80% населения нашей страны после 35 лет, что вполне заметно. У них нечеткий овал лица, выраженные носогубные складки и деформированные носослезные борозды. Здесь тоже будет полезен комплексный подход: армирование и лифтинг.

Мораль: нити дадут вам чудодейственный результат, если правильно подобран метод постановки, сами нити и нет проблем во время реабилитационного период. Ну и конечно, не забывайте, что только сертифицированные специалисты могут совершить с вашим лицом настоящее волшебство.