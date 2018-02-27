Шесть видов модных пучков: с такой прической справится каждая!

Классический пучок

Для повседневного варианта пучок делается из хвоста. Предварительно волосы можно обработать текстурирующим спреем или лаком, чтобы они не рассыпались. Затем нужно закрутить хвост в легкий жгут и, держа за самый край хвоста, обмотать его основание. Закрепляем все шпильками и невидимками и фиксируем небольшим количеством лака — так прическа сохранит свой первозданный вид дольше. Мнение эксперта — Пучок — это классика. Он может быть выполнен в разных интерпретациях. Более того, даже объем прически можно подобрать индивидуально — по желанию и настроению, учитывая все анатомические особенности строения головы и формы лица.

Елена Султанова, стилист салона красоты Keep Looking

Асимметричный пучок

Обязательно заранее определить местоположение пучка, чтобы при смещении в сторону сделать его асимметричным. Собрать хвост на выбранном участке и зафиксировать его резинкой. Кстати, лучше для этого использовать тканевые резинки — они не рвут волосы. Силиконовые при разборе прически лучше не снимать, а разрезать или разорвать.

Пучок из косички

Тут все просто: из обычного высокого хвоста можно заплести косу и по такому же принципу, как описано в варианте выше, заколоть невидимками.

Вечерний пучок

Для торжественного случая предлагаем сделать пробор от уха до уха, отделяя волосы у лица, сам пучок собрать на затылочной части головы, предварительно начесав хвост (чем легче начес, тем воздушнее будет прическа), и зафиксировать невидимками. Оставшиеся у лица волосы нужно подтянуть к пучку, сделав пробор, заколоть шпильками и зафиксировать лаком. Можно дополнить прическу украшениями в виде красивой заколки или гребня с камнями, если на мероприятии это будет уместно.

Взъерошенный пучок

Все большей популярностью пользуются пучки в виде «гульки» и «растрепыша». Такие варианты лучше подходят для пористых и волнистых волос. Достаточно небрежно замотать волосы на затылке, избегая четких проборов, и закрепить полученную «гульку» прозрачной резинкой.

Корректирующий пучок

Пучком можно скорректировать разные недостатки внешности: торчащие уши, плоский затылок, широкий лоб. Для этого можно сделать прикорневой начес в области верхней части затылка и теменной зоны, приспустить волосы у лица на уши, сильно не затягивая их в хвост. Пример такой укладки можно увидеть у Кейт Хадсон

Пучок для овального типа лица. Можно приподнять и собрать все волосы, включая челку, в один большой пучок. Такая форма позволяет полностью открыть лицо.

Пучок для треугольного типа лица. В этом случае желательно сочетание пучка и челки, уложенной набок.

Пучок для квадратного типа лица. Для широкого лица необходима челка на одну сторону. Она зрительно сузит лоб благодаря эффекту асимметрии. С такой челкой можно носить любые пучки.

Пучок для круглого типа лица. Лучше оставлять боковые передние пряди, свободные от пучка, в сочетании с длинной косой челкой — они зрительно его вытянут и сузят. Мнение эксперта

Пучок — очень модная и стильная прическа. Она подойдет любой женщине, главное — учесть индивидуальные особенности. Пучок уместен в любой ситуации и на любом мероприятии. Особенно актуальны в 2018 году пучки в стиле гранж.

Софи Амирджанян, стилист салона красоты Inhype Beauty Zone