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Тест: что о вас расскажет ваш маникюр
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Тест: что о вас расскажет ваш маникюр 

Letidor.ru 27 февраля 2018
Фото: Letidor.ru
Если вы думаете, что внешний вид человека абсолютно никак не связан с его внутренним миром, то невероятно заблуждаетесь. Психологи уверены, что стиль одежды, прическа, цвет волос, макияж и даже маникюр могут рассказать о женщине практически все: чем занимается, чем увлекается, к чему стремится, что из себя представляет как родитель.
Сомневаетесь? Тогда предлагаем вам пройти наш тест. По вашим nail-предпочтениям «Летидор» обязательно найдет общее между формой ваших ногтей, цветом любимого лака и «мамскими» привычками.
Фото: Shutterstock.com  Пройдите другие наши тесты:
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