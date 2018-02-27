Тест: что о вас расскажет ваш маникюр

Если вы думаете, что внешний вид человека абсолютно никак не связан с его внутренним миром, то невероятно заблуждаетесь. Психологи уверены, что стиль одежды, прическа, цвет волос, макияж и даже маникюр могут рассказать о женщине практически все: чем занимается, чем увлекается, к чему стремится, что из себя представляет как родитель.

Сомневаетесь? Тогда предлагаем вам пройти наш тест. По вашим nail-предпочтениям «Летидор» обязательно найдет общее между формой ваших ногтей, цветом любимого лака и «мамскими» привычками.

Фото: Shutterstock.com Пройдите другие наши тесты:

Тест: узнайте, как подготовить кожу к весне

Тест: угадайте брата из произведений русской классики

Тест: узнайте, какая форма бровей вам подходит

Тест: угадайте влюбленных из советских мультфильмов

Тест: узнайте, какой вид физической активности вам подходит

Тест: угадайте советского мультгероя по его личным вещам

Тест: что о вас расскажет коляска вашего ребенка

Тест: угадайте, кем приходятся друг другу эти родственники

Тест: узнайте, какая у вас суперспособность

Тест: продолжите фразу из советского мультфильма

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!