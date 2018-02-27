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Как уже немодно оформлять брови: 5 антитрендов
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Как уже немодно оформлять брови: 5 антитрендов 

WMJ.ru 27 февраля 2018
Фото: WMJ.ru
Графичные и четкие брови Речь идет, в первую очередь, о форме бровей. Еще несколько лет назад все бровисты рисовали форму по известным точкам, держа в руках линейку. Сегодня важно подчеркивать то, что дала природа. Модные и трендовые мастера не проводят линию через зрачок и не отступают от переносицы сантиметр, как это прописано во всех учебниках макияжа, а смотрят на лицо, как на холст. Вот почему стоит избегать студий, где все клиенты выходят с одинаковыми (пусть даже и идеальными) бровями. Активное затемнение Еще недавно весь Instagram был переполнен заливными и темными бровями, которые носили даже платиновые блондинки. Сейчас же (как впрочем и в колористике волос) все стремятся к своему природному оттенку. Вот почему тебе нужно следить, чтобы мастер ни в коем случае не прокрашивал кожу. Слишком причесанные брови Этот тренд уже давно в прошлом. Нельзя слишком активно демонстрировать брови, если ты не Кара Делевинь. Да и она уже так не делает. Угловатая форма дуги В моде — прямые брови. Хватит вырисовывать фигурные и отточенные брови. Пришло время слегка небрежных и более прямых. Активный макияж бровей И, конечно, несмотря на все многообразие средств для макияжа бровей, постарайся ограничиться только одним или двумя продуктами. Пусть это будет карандаш или тени и прозрачный гель. А то волоски, с которых свисают кусочки туши, словно с плохо накрашенных ресниц, никогда в моде и не были. Мнение эксперта В моде — естественность и натуральность, буквально baby-брови, такие, словно к ним никогда не прикасалась рука мастера или пинцет. И чтобы брови так выглядели, лучше использовать для бровей разные масла, скрабы, и обязательно расчесывать их один-два раза в день. Также можно красить брови хной периодически, чтобы они стали более плотными и пропитанными. Вообще самые востребованные процедуры сейчас — это окрашивание хной и ламинирование, так как краской очень сложно сделать градиент и омбре. А такая техника сейчас в моде. Ошибки в том, то девушки начинают высветлять брови супрой, они из-за этого портятся. Также слишком частое скрабирование приводит к выпадению бровей. И, конечно, когда ты начинаешь самостоятельно корректировать брови в маленьком зеркале, они получаются тонкие и некрасивые. Лучше обойдись без экспериментов дома и обратись к специалисту. Как быстро и красиво оформить брови Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram! Текст: Анастасия Бурмистрова Фото:Instagram
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