Пять лучших средств для создания объемной укладки

Для большинства девушек и женщин утро начинается с борьбы за пышную прическу. Но результат едва ли сохранится до обеда. Вам помогут средства, которые создают объем, удерживают его на долгие часы и даже ухаживают за локонами. Мы собрали пять вариантов с разными текстурами, которые действительно работают.

Желе L'Oreal Professionnel Wild Stylers Scruff Me, цена: от 820 руб.

Этот формат подойдет тем, кто хочет получить эффект растрепанных локонов. Желе немного приподнимает волосы у корней и обеспечивает продолжительную фиксацию. Наносить лучше на влажные волосы и сразу приступать к укладке. Качественное средство с такой текстурой деликатно фиксирует пряди, но если прогадаете с брендом или переборщите с количеством желе, то есть риск получить сосульки вместо локонов.

Сухой спрей

Сухой спрей с пудровой текстурой L'Oreal Professionnel Savage Panache, цена: от 870 руб.

Чтобы придать грандиозный объем уже высушенным волосам, обзаведитесь сухим спреем. С ним корни заметно приподнимаются, а волосы становятся плотнее. Средство в таком формате подойдет для создания бунтарской укладки в стиле Брижит Бардо из фильма «Бабетта идет на войну» (кстати, укладки из 60-х сейчас на пике популярности). Правда, есть один нюанс: распылять спрей нужно дозированно, иначе вместе с выразительным объемом вы получите эффект седины. Также имейте в виду, что средство матирует, поэтому наносить его надо только на корни.

С этой же задачей неплохо справляются сухие шампуни. Если удастся найти мини-формат, можно носить средство в сумочке и освежать прическу по необходимости.

Мусс L'Oreal Professionnel Tecni Art Full Volume Extra, цена: от 890 руб.

Это, пожалуй, самый популярный формат средства для придания объема. Он обволакивает каждый волосок, обеспечивает подвижную и естественную укладку. Небольшое количество — размером с мандарин — выдавите на ладонь или расческу и распределите у корней. Если сделать укладку круглой щеткой, объемная прическа вам гарантирована.

Уплотняющий лосьон

Лосьон для брашинга L'Oreal Professionnel Tecni Art Volume Architect, цена: от 750 руб.

Уплотняющий лосьон подойдет обладательницам тонких волос. Особенная текстура придает корням ощутимый объем, а волосам — пластичность. Подобные средства не склеивают волосы, поэтому не стоит бояться, что прическа распадется, как только вы выйдете из дома. Если переборщили — не беда, лосьон легко вычесывается. Чтобы получить максимально впечатляющий эффект, распылите средство прицельно на корни и по всей длине волос, а затем высушите с помощью фена и брашинга.

Пудра

Пудра L'Oreal Professionnel Tecni Art Super Dust, цена: от 860 руб.

Этот вариант подойдет для фиксации уже завершенной укладки — модного начеса или голливудской волны. Минеральная пудра придаем объем сразу, заметно и надолго. Нужно нанести немного средства на пальцы и распределить по длине прядей. Средство работает в четырех направлениях: поднимает волосы, фиксирует, уплотняет и матирует. Поэтому соблюдайте дозировку, чтобы не получить эффект бабушкиного парика.