Ещё
Пять лучших средств для создания объемной укладки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять лучших средств для создания объемной укладки 

Я Покупаю 26 февраля 2018
Фото: Я Покупаю
Для большинства девушек и женщин утро начинается с борьбы за пышную прическу. Но результат едва ли сохранится до обеда. Вам помогут средства, которые создают объем, удерживают его на долгие часы и даже ухаживают за локонами. Мы собрали пять вариантов с разными текстурами, которые действительно работают.
Желе L'Oreal Professionnel Wild Stylers Scruff Me, цена: от 820 руб.
Этот формат подойдет тем, кто хочет получить эффект растрепанных локонов. Желе немного приподнимает волосы у корней и обеспечивает продолжительную фиксацию. Наносить лучше на влажные волосы и сразу приступать к укладке. Качественное средство с такой текстурой деликатно фиксирует пряди, но если прогадаете с брендом или переборщите с количеством желе, то есть риск получить сосульки вместо локонов.
Сухой спрей
Сухой спрей с пудровой текстурой L'Oreal Professionnel Savage Panache, цена: от 870 руб.
Чтобы придать грандиозный объем уже высушенным волосам, обзаведитесь сухим спреем. С ним корни заметно приподнимаются, а волосы становятся плотнее. Средство в таком формате подойдет для создания бунтарской укладки в стиле Брижит Бардо из фильма «Бабетта идет на войну» (кстати, укладки из 60-х сейчас на пике популярности). Правда, есть один нюанс: распылять спрей нужно дозированно, иначе вместе с выразительным объемом вы получите эффект седины. Также имейте в виду, что средство матирует, поэтому наносить его надо только на корни.
С этой же задачей неплохо справляются сухие шампуни. Если удастся найти мини-формат, можно носить средство в сумочке и освежать прическу по необходимости.
Мусс L'Oreal Professionnel Tecni Art Full Volume Extra, цена: от 890 руб.
Это, пожалуй, самый популярный формат средства для придания объема. Он обволакивает каждый волосок, обеспечивает подвижную и естественную укладку. Небольшое количество — размером с мандарин — выдавите на ладонь или расческу и распределите у корней. Если сделать укладку круглой щеткой, объемная прическа вам гарантирована.
Уплотняющий лосьон
Лосьон для брашинга L'Oreal Professionnel Tecni Art Volume Architect, цена: от 750 руб.
Уплотняющий лосьон подойдет обладательницам тонких волос. Особенная текстура придает корням ощутимый объем, а волосам — пластичность. Подобные средства не склеивают волосы, поэтому не стоит бояться, что прическа распадется, как только вы выйдете из дома. Если переборщили — не беда, лосьон легко вычесывается. Чтобы получить максимально впечатляющий эффект, распылите средство прицельно на корни и по всей длине волос, а затем высушите с помощью фена и брашинга.
Пудра
Пудра L'Oreal Professionnel Tecni Art Super Dust, цена: от 860 руб.
Этот вариант подойдет для фиксации уже завершенной укладки — модного начеса или голливудской волны. Минеральная пудра придаем объем сразу, заметно и надолго. Нужно нанести немного средства на пальцы и распределить по длине прядей. Средство работает в четырех направлениях: поднимает волосы, фиксирует, уплотняет и матирует. Поэтому соблюдайте дозировку, чтобы не получить эффект бабушкиного парика.
Я Покупаю: последние новости
Челка в 40 лет: отрастить или отрезать? Израильская косметика: шесть крутых средств дешевле 1000 рублей Уход за волосами за $230 000 и рубиновый пилинг за $7000: сколько стоит красота звезд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак273
Пока вы спали: «Нежданчик» от России275
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1281
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле166
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение