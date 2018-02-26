Никто не заметит: 20 отличных причесок для тонких волос

BeautyHack сделал подборку удачных причесок звезд, которым от природы достались тонкие пряди. А стилисты и трихологи рассказали, как ухаживать за такими волосами и какими средствами делать укладки.

Превратить тонкие волосы в объемные мне помогает Salty Dog Cocktail Beach Spray, Evo. Этот спрей создает естественный эффект на волосах, они кажутся чистыми и здоровыми.

Элль Фаннинг

Кира Найтли

Укладка короткой стрижки или волос средней длины — дело несложное, тем более что сейчас в моде легкая небрежность. Лучше использовать специальные средства для таких причесок — например, пасты. Можно их найти даже в мужских версиях, они ничем не будут отличаться. Мне нравятся матовые пасты More Inside от Davines, Pure Texture Molding Paste от TIGI, Eruptek от Sebastian. Используйте лак для волос и спрей-блеск, чтобы подчеркнуть окрашивание. И никаких муссов — они очень утяжеляют прически, создают «грязный» эффект.

Поппи Делевинь

Девушки с густыми волосами могут делать локоны по направлению от лица. Но для тонких волос такой прием не подойдет: через какое-то время локоны могут вложиться один в другой и потеряется объем укладки. В таком случае укладывать лучше в разных направлениях: одну прядь — от лица, другую — к лицу. Иногда, если волосы тонкие и при этом очень высокий лоб, все пряди можно крутить к лицу — получите максимальный объем прически.

Чаще всего волосы без объема достаточно тонкие, пористые, неоднородные по текстуре. Сгладив чешуйки, они будут выглядеть гуще и здоровее. Справиться с этой задачей помогают аминокислоты и протеины — ищите их на этикетках шампуней. Следите, чтобы среди ингредиентов не было силиконов, парабенов и других пленкообразователей — они обволакивают волос, лишая объема любую прическу.

Миа Васиковска

Алекса Чанг

Карли Клосс

Тем, у кого тонкие волосы, я советую использовать косметические масла, но только как смываемую маску. Они могут быть слишком тяжелыми для ослабленных прядей.

После нанесения масла на влажные волосы нельзя использовать фен! Под действием температуры масло быстро нагревается, но медленно остывает. Встраиваясь под чешуйки волоса, горячие молекулы способствуют испарению влаги. Это приводит к сухости, ломкости и расслоению концов. Волосы будут выглядеть тонкими, а прическа неудачной.

Фото: www.marieclaire.co.uk, instyle.com, byrdie.co.uk