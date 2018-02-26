«Однажды я покрасила волосы луковой шелухой». Пермская топ-модель Наташа Поли раскрыла секреты красоты

Пермская супермодель Наташа Поли рассказала британскому Guardian о том, как следит за своей внешностью сейчас, и о том, как делала это до того, как стала моделью. Публикуем цитаты из колонки пермячки в знаменитом издании.

Публикация от Natasha Poly (@natashapoly) Фев 7, 2018 в 8:21 PST В детстве

— До того, как стать моделью, я использовала разные трюки из книги, написанной еще в 50-е. Мне ее дала бабушка, и она выглядела как разговор между двумя домохозяйками. Однажды я отварила луковую шелуху и вымыла с этой жидкостью голову. Мои волосы стали клубнично-оранжевыми.

— Я использовала бутылки с водой в качестве тренажеров и делала маску из яиц (и пива, которое пахло ну очень плохо).

— Еще одна вещь, которая отлично работает — маска из свежей клубники. Особенно здорово она помогает загорелой коже из-за большого количества витамина С.

Публикация от Natasha Poly (@natashapoly) Фев 26, 2018 в 8:05 PST Сейчас

— Я просыпаюсь с опухшим лицом, поэтому каждое утро массажирую лицо десять минут — без перерыва — с розовым маслом. В этом время я могу гулять вокруг дома или искать зарядку от телефона.

— Я массажирую шею — это полезно для лимфодренажа.

— После массажа я выпиваю большой стакан теплой воды с лимоном и делаю зарядку.

— Я не каждый день делаю макияж. Лицу нужен отдых.

— Я стараюсь не высветлять волосы слишком часто. Это их разрушает.

— Я мою голову после каждого шоу, потому что укладки вредят волосам. Да, если у меня пять шоу в день, я мою голову пять раз в день.

— Я не пью кофе и алкоголь, когда это возможно — они разрушают кожу.

— Прямо сейчас я сижу на вегетарианской диете. Черника и безглютеновые мюсли на завтрак, большая порция салата на обед и приготовленные овощи на ужин. Не так уж плохо.