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6-летний сын Алисии Сильверстоун настолько похож на маму, что его принимают за девочку
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6-летний сын Алисии Сильверстоун настолько похож на маму, что его принимают за девочку 

WMJ.ru 26 февраля 2018
Фото: WMJ.ru
Мальчик невероятно похож на Алисию Сильверстоун — те же черты лица, те же огромные глаза. А его новая стрижка с челкой, которую Алисия Сильверстоун показала в Instagram-постах о гавайских каникулах, окончательно сбила с толку ее поклонников. — подписала серию снимков Алисия. А вот что ей отвечают: «Ему что, нравится выглядеть как девчонка?», «Так это мальчик?» и даже «Какие красивые мама с дочкой!» А как тебе кажется — идут мальчику длинные волосы с челкой или Алисии стоило бы сделать Беару более короткую стрижку? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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