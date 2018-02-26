Экспертиза: 5 лучших влажных салфеток для детей

Каких компонентов не должно быть в составе детских влажных салфеток и как они увлажняют кожу малыша? Врач-дерматолог Галина Меньщикова (@menshchikova_galina) ответила на вопросы BeautyHack и поделилась безопасными детскими салфетками от европейских и азиатских брендов.

Детские влажные салфетки должны быть гипоаллергенными, не содержать отдушек, их поверхность не должна раздражать нежную кожу ребенка. Выбирайте максимально плотные (но в то же время мягкие) салфетки. Толщина (чем больше, тем лучше) влияет на впитываемость салфеток. Также советую максимально большие салфетки — это экономичнее и удобнее для мамы.

Обязательно читайте состав на упаковке, на ней должно быть указано название и адрес производителя, дата производства и срок годности. Последний у влажных салфеток обычно — около 30 месяцев. Хорошо, если в упаковке будет не более 60 салфеток, иначе они могут быстро высохнуть.

Из чего производятся влажные салфетки?

Главное отличие детских салфеток от взрослых — материал. Взрослые делаются из синтетических тканей (вискозы или полипропилена), а идеальный материал для детских салфеток — органический хлопок. Он мягкий, безопасный и хорошо впитывает влагу с чувствительной детской кожи.

Каких компонентов не должно быть в составе влажных салфеток для детей?

В них не должно быть спирта (вызывает контактный дерматит, а также жжение на месте воспалений и опрелостей), парабенов, фталатов (используются для увеличения мягкости салфеток, но вредны как для детей, так и для взрослых), лаурилсульфат натрия (раздражающее моющее средство, которое вызывает сухость и зуд), отдушек и ароматизаторов (лимонена, линалола, ментола).

Также советую избегать консерванта нового поколения — метилизотиазолина. Недавние исследования показали, что он может вызывать аллергию у малышей.

Влажные салфетки можно использовать с рождения?

Есть мнение, что салфетки нельзя применять с рождения. Это не так. Качественные влажные салфетки полностью безопасны, если их использовать не часто (когда вы, например, находитесь не дома). Это подтвержают многочисленные исследования. Дома же нет ничего лучше воды, детского мыла без слез и полотенца.

Салфетки действительно могут увлажнять кожу

Для этого в их составе есть витамины А, Е и F (они также заживляют ранки), экстракты ромашки, чистотела, череды (предотвращают раздражения), облепихи (уменьшают опрелости), алоэ вера. Учитывайте при этом, что на отдельные компоненты у малыша может быть аллергия, поэтому все индивидуально.

Салфетки Classic, Huggies

Я сама их использовала для ухода за маленькими детьми. Салфетки хорошего качества и при этом имеют низкую цену. Благодаря точечному теснению ткани здорово очищают кожу.

У салфеток гипоаллергенная пропитка без спирта, в составе есть витамин Е, отвечающий за заживление и увлажнение кожи, и экстракт алоэ вера.

Салфетки Sensitive, Pampers

Один из плюсов салфеток Pampers — упаковка. На ней есть специальная пластиковая крышечка, которая легко открывается и защищает салфетки от высыхания. Производитель советует использовать их с первых дней жизни. У салфеток мягкая текстура SoftGrip, без отдушек.

Влажные салфетки Baby Wipes, Pigeon

Для создания этих салфеток Pigeon использовали специальную фабричную технику плетения волокон, чтобы получить максимально мягкую поверхность. В составе пропитки семь компонентов, среди которых нет спирта, парабенов, отдушек. Есть пропиленгликоль, который удерживает влагу в салфетках и смягчает их.

Cалфетки GreenLab Little

У салфеток молочная основа (микс лактозы, аллантоина и оливкового масла) — даже есть легкий сливочный запах. Мне нравится, что они не оставляют ощущения липкости на коже. А еще ими можно смело пользоваться с первых дней жизни.

Салфетки «От макушки до пяточек», Johnson’s Baby

Cалфетки гипоаллергенные, без отдушки. Важная особенность — применяются с первых дней, в том числе и для удаления загрязнений в деликатной области вокруг глаз. В составе есть лимонная кислота — частый компонент очищающих детских салфеток. Она используется для поддержки естественного pH баланса кожи.