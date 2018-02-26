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Немка подала в суд на парикмахера из-за короткой стрижки
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Немка подала в суд на парикмахера из-за короткой стрижки 

360tv.ru 26 февраля 2018
Фото: 360tv.ru
Жительница немецкого города Боркен обратилась в полицию с заявлением на парикмахера. По словам заявительницы, ей срезали лишние 20 сантиметров прически. Об этом сообщила газета Bild.
Потерпевшая сообщила, что парикмахер отрезала ей на 20 сантиметров больше, чем они оговорили изначально
— представитель полиции.
Правоохранители были вынуждены возбудить дело. Парикмахера обвинили в причинении телесных повреждений по неосторожности. Дамского мастера допросят теперь в качестве подозреваемой.
Герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон сделала анонимное пожертвование в пользу онкобольных детей. Она обратилась в организацию, которая изготавливает из натуральных волос парики для детей, страдающих от рака. Парикмахер обрезал около 18 сантиметров волос герцогини. Инициатором такого поступка стала сама Кейт Мидлтон.
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