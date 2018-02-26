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10 лучших причесок Джулии Робертс за всю карьеру
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10 лучших причесок Джулии Робертс за всю карьеру 

BeautyHack.ru 26 февраля 2018
Фото: BeautyHack.ru
С момента выхода на экран легендарной «Красотки» кудри стали визитной карточкой актрисы. Несмотря на то, что Джулия не раз менялась, образ Вивиан с копной медно-рыжих волос остался самым запоминающимся. Платиновая блондинка с короткой стрижкой, брюнетка с модным каре, блондинка с классической «лесенкой» — BeautyHack собрал лучшие прически Джулии Робертс.
В 1989 году актрису с шикарной улыбкой, кудрявыми длинными волосами и фарфоровой кожей никто не знал. Через год о Робертс заговорили все: роль Вивиан сделала из нее звезду. Несмотря на множество бьюти-экспериментов, Джулия и по сей день ассоциируется с копной кудрявых волос и пробором на одну сторону — в начале 90-х кинообраз стал легендарным.
На премьере «Красотки» в 1991-м Робертс неожиданно для всех появилась с короткой стрижкой и волосами цвета «платиновый блонд». С шевелюрой актрисе пришлось расстаться ради роли феи Тинкер Белл в фильме «Капитан Крюк», в котором она сыграла с Робином Уильямсом. Образ получился не слишком натуральным, но стильным.
До 1997-го цвет волос Джулии Робертс варьировался от русого до каштанового. Тогда актриса предпочитала длину до плеч и периодически состригала челку. Короткие стрижки идут Робертс, подчеркивая молодость и необычные черты лица.
Перед промо-туром в поддержку картины Райана Мерфи «Ешь, молись, люби» Робертс перекрасилась в брюнетку, отдав предпочтение глубокому шоколадному оттенку, — неожиданно!
Перед церемонией вручения премии «Оскар» Робертс снова стала блондинкой. Кстати, мало кто знает, но это ее натуральный цвет волос. Впервые Джулия присоединилась к блондинкам в 2001-м перед съемками в фильме «11 друзей Оушена».
В апреле 2017-го журнал The People признал Джулию красивейшей женщиной мира. По-прежнему изящная Робертс носит волосы до плеч, делает калифорнийское мелирование для натурального эффекта выгоревших волос, и гордится своими морщинками.
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