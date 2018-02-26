Черный хлеб, сало, лук и еще 5 неожиданных продуктов, продлевающих молодость

Семечки для молодости кожи

Не стесняйтесь грызть семечки. Они содержат ударную дозу витамина Е и селена — мощных антиоксидантов, которые защищают клетки кожи от старения и разрушения. Только не перестарайтесь в погоне за красотой: семена подсолнечника калорийны, употреблять их желательно по горсточке трижды в неделю.

Капуста для гладкости кожи

Капуста в любом виде — как свежая, так и квашеная — отличный продукт для молодости кожи лица. Дело в том, что в ней витамина C в разы больше, чем в цитрусовых. Этот витамин омолаживает кожу изнутри и разглаживает морщинки, так как замедляет процессы старения и стимулирует производство нового коллагена.

Сало для упругости кожи

Приверженцы модных диет боятся сала как огня. А ведь это отличный продукт, сохраняющий молодость. В нем много жирорастворимых витаминов A, E и D, которые еще называют витаминами красоты, потому что они поддерживают цветущий вид кожи, укрепляют ногти и волосы. А еще в свином сале есть арахидоновая кислота из разряда полезных омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. Всего один-два кусочка сала в день сделают кожу упругой и эластичной. Главное, употреблять его в свежем засоленном виде, потому что термическая обработка разрушает полезные свойства.

Тыква для сияющего цвета лица

Хотите иметь красивый цвет лица? Ешьте больше красных и оранжевых овощей, богатых бета-каротином. Особенно хороша тыква — по содержанию витамина A она обгоняет даже морковь. Бета-каротин защищает кожу от старения, хорошо увлажняет и придает ей сияющий вид.

Свекла для матовости кожи

Одним из продуктов, продлевающих молодость, считается свекла. В ее кожице содержатся ценные пигменты антоцианы, которые укрепляют капилляры и заставляют кожу усиленно вырабатывать коллаген. И заодно снижают выделение себума, что идет на пользу жирной коже с расширенными порами. Есть овощ можно не только сырым, но и вареным — полезные свойства при готовке не теряются.

Кукуруза для здоровья зубов

Не зря зернышки кукурузы так похожи на зубы — они богаты кальцием растительного происхождения. Если хотите как можно реже посещать стоматолога, обязательно включите в свой рацион царицу полей. Также в кукурузе много железа, цинка и витаминов группы В — незаменимых помощников для поддержания красоты волос и ногтей.

Лук для прочности ногтей

Лук обладает антимикробным действием, а потому полезен при простудных заболеваниях. Но мало кто знает, что благодаря высокому содержанию цинка лук отлично укрепляет ногти: избавляет их от ломкости и стимулирует рост. Устранить неприятный запах после еды очень просто: достаточно прополоскать рот водой, а затем разжевать листик петрушки.

Черный хлеб для густоты волос

Отказываетесь от мучного, чтобы не набрать лишние килограммы? И зря, ведь от черного хлеба не полнеют: в нем низкий процент углеводов, потому что он готовится на закваске, а не на дрожжах. А еще ржаная мука богата клетчаткой, железом и витаминами РР, В1, В6, В12. Всего 100 граммов хлеба в день помогут остановить выпадение волос и ускорят их рост, сделают шевелюру густой и блестящей.