Как очистить поры на лице в домашних условиях

Наверное, каждому человеку хочется, чтобы его лицо выглядело красивым. Но для этого нужно постоянно за ним ухаживать. Сейчас в магазинах продается много различных средств, при помощи которых можно за короткий период времени сделать кожу красивой. Но и здесь есть свои минусы. Постепенно начинают засоряться поры на лице, а в результате этого появляются прыщи и угри. Конечно, с ними тоже можно бороться и в салонах красоты есть такая процедура, вот только не каждому она будет по карману. Но, можно бороться с прыщами или угрями в домашних условиях. МедикФорум предлагает советы по уходу за кожей. Перед тем как очистить поры и добиться идеально красивого лица, сначала нужно хорошенько распарить лицо. И для этого подойдут ванночки, сделанные из травяного отвара. Процедуру необходимо проводиться не долго, всего пять -семь минут. Если кожа сухая, то для процедуры достаточно и трех минут. Чтобы убрать все загрязнения на коже вам потребуются различные скрабы или маски. Если у вас жирная кожа, то масками или скрабами желательно пользоваться два раза в неделю. После этого умойтесь в холодной воде и промокните лицо полотенцем. А вот для того, чтобы сузить поры, нужно воспользоваться перекисью водорода или соком лимона. И завершаем процедуру увлажнением кожи. В этом случае не нужно использовать различные жирные крема, иначе можно опять закупорить поры. Используем увлажняющие крема, которые подходят вашему типу лица! Ранее было доказано, что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.