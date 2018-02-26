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Хвосты рыб: новый тренд на брови из Instagram
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Хвосты рыб: новый тренд на брови из Instagram 

WDay.ru 26 февраля 2018
Фото: WDay.ru
Чуть ли не каждый сезон блогеры придумывают все новые и очень странные варианты того, как должны выглядеть брови.
За последние несколько лет какие только брови в моде не были — и волнистые, и брови «елочки» украшенные «игрушками», и в виде колючей проволоки. На этот раз хитом из Instagram стали брови, по форме похоже на хвост рыбы, то есть их кончик раздваивается. Такую необычную форму придумали основатели микроблога @skyzeditz, которые отредактировали в фотошопе снимок блогера и сделали ей двойную бровь.
Затем известный визажист и бьюти-блогер Худа Каттан опубликовала в своем аккаунте другой снимок, отретушированный все теми же умельцами, — и понеслось. Многие девушки, подписанные на блогера, стали копировать такой вариант макияжа бровей, не подозревая, что это всего лишь заслуга фоторедакторов.
Однако чтобы сделать брови, похожие на хвосты рыб, совсем не обязательно сбривать часть волос. Нужно всего лишь грамотно обращаться с консилером, карандашом для бровей и фиксирующим гелем. За неделю почти тысяча девушек повторили такой макияж и уверены, что это не предел.
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