Софи Тернер призналась, что ей больше нравится быть блондинкой, в фотосете для Elle

Софи Тернер в этом году не появится в «Игре престолов», выход финала которой задержится до 2019, зато вернется к роли Джин Грей/Феникса в следующей части «Людей Икс» — «Темный Феникс». Пока же Софи можно увидеть в новой фотосессии для Elle , где Тернер порассуждала о своем любимом цвете волос и париках, которые носит в «Игре престолов». Актриса рассказала, что в первых нескольких сезонах «Игры престолов» ей приходилось каждую неделю красить волосы — чтобы знаменитый рыжий оттенок волос Сансы Старк всегда был одинаковым. «Теперь я просто ношу парик, потому что я очень люблю свои светлые волосы. Я начала носить парик в седьмом сезоне, потому что покрасилась в блондинку — и покрасилась неудачно, так что перекрасить мои волосы обратно в рыжий мы не могли».

Интересно, что для съемок в «Людях Икс: Темный Феникс» Софи пришлось снова краситься в рыжий цвет — а затем ещё раз возвращаться к оттенку блонд, который актриса так полюбила. Впрочем, об испорченных волосах Тернер теперь может не волноваться — с 2017 года она является «лицом» производителя краски для волос Wella Professionals, пользуется услугами стилиста бренда и потому риска неудачного окрашивания теперь у Софи нет. попкорнnews