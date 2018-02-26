Ещё
Софи Тернер призналась, что ей больше нравится быть блондинкой, в фотосете для Elle
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Софи Тернер призналась, что ей больше нравится быть блондинкой, в фотосете для Elle 

Попкорн News 26 февраля 2018
Фото: Попкорн News
Софи Тернер в этом году не появится в «Игре престолов», выход финала которой задержится до 2019, зато вернется к роли Джин Грей/Феникса в следующей части «Людей Икс» — «Темный Феникс». Пока же Софи можно увидеть в новой фотосессии для Elle, где Тернер порассуждала о своем любимом цвете волос и париках, которые носит в «Игре престолов». Актриса рассказала, что в первых нескольких сезонах «Игры престолов» ей приходилось каждую неделю красить волосы — чтобы знаменитый рыжий оттенок волос Сансы Старк всегда был одинаковым. «Теперь я просто ношу парик, потому что я очень люблю свои светлые волосы. Я начала носить парик в седьмом сезоне, потому что покрасилась в блондинку — и покрасилась неудачно, так что перекрасить мои волосы обратно в рыжий мы не могли».
Интересно, что для съемок в «Людях Икс: Темный Феникс» Софи пришлось снова краситься в рыжий цвет — а затем ещё раз возвращаться к оттенку блонд, который актриса так полюбила. Впрочем, об испорченных волосах Тернер теперь может не волноваться — с 2017 года она является «лицом» производителя краски для волос Wella Professionals, пользуется услугами стилиста бренда и потому риска неудачного окрашивания теперь у Софи нет. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Кэти Перри подарила 19-летнему поклоннику его первый поцелуй (видео) Дима Билан собирается наказать тех, кто распространяет слухи о его «смерти» Instagram дня: Джейсон Момоа, Юэн МакГрегор, Галь Гадот и другие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак273
Пока вы спали: «Нежданчик» от России275
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1281
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле166
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение