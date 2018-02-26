Больной вопрос: как бороться с вросшими ногтями

Покупая туфли с узким носом, плотно облегающие и сдавливающие ногу, мы сами закладываем фундамент для проблем с ногами.

И часто обрекаем себя на длительный дискомфорт, мешающий нормально ходить.

Миллион причин

Всё из-за крайне болезненной пульсации в большом пальце ноги. Этот симптом знаком всем, кто сталкивался с вросшим ногтем. Деформация ногтевой пластины может возникать по многим причинам, но неудобная обувь — самая частая из них.

Причины развития дефекта ногтевой пластины:

• жесткая обувь с узкими носами;

• тесная обувь;

• использование закрытой обуви в жаркую погоду (пластинка ногтя размягчается во влажной обуви, эпидермис набухает, и ноготь растет неправильно);

• неправильный педикюр (круговое срезание уголков ногтя приводит к неправильному росту);

• вальгусная деформация или плоскостопие (большие пальцы отклоняются внутрь или наружу, и нагрузка на них распределяется неправильно);

• грибковые инфекции ног (приводят к деформации ногтевых пластин);

• предрасположенность (неправильная форма ногтей и чрезмерное количество кожи на валике);

• травмы пальцев, которые приводят к неравномерному росту ногтей;

• инфекции и гнойные поражения;

• слишком высокий каблук, в результате чего пальцы съезжают вниз и сдавливаются носком обуви.

Домашние средства

Сначала вросший ноготь не доставляет особых проблем. Боль вполне терпимая, и покраснение на пальце выглядит незаметно.

Но быстро может развиться нарыв, а следом за ним — и гнойное поражение мягких тканей, расположенных вокруг проблемной зоны. Поэтому принимать меры надо сразу, как только вы заметили проблему.

Начать можно с домашних средств. Вполне вероятно, что вам удастся справиться самим, но это только в том случае, если заболевание находится на самой ранней стадии или хотя бы есть возможность остановить дальнейшее развитие деформации.

Первый способ

Распарьте ноги в горячей ванночке, но обязательно добавьте в воду соль, йод и соду в пропорциях 4: 1: 2 (на 5 литров воды в качестве 1 части можно использовать объем столовой ложки). Такая ванночка позволит не только размягчить ноготь и ткани, но и провести дезинфекцию раны, а также уменьшить боль.

Приподнимите размягченный ноготь в том месте, где он врос, и поместите под него ватный жгутик, обильно пропитанный глицериновым маслом.

Поверх ногтевой пластины сделайте аппликацию из масла, оберните палец целлофаном и оставьте на всю ночь.

Второй способ

Распарьте ногу точно так же, как и в первом случае. Возьмите пилочку и сделайте посередине ногтя бороздку, идущую параллельно границе врастания. Углубляйте ее, пока ноготь не начнет выгибаться наружу, как раскрытая книжка. Сделайте аппликацию с глицериновым маслом.

Подкладывание жгутика и аппликации с маслом необходимо повторять ежедневно, пока вросшая часть ногтя не выйдет сама из мягких тканей.

Если вы запустили заболевание и не можете справиться с вросшим ногтем самостоятельно, придется обратиться к врачу.