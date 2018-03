Голливудская улыбка: 9 новинок для здоровья зубов

На красной ковровой дорожке улыбки знаменитостей сверкают ярче бриллиантов. Ровный ряд зубов, идеальная белизна и ни одного темного пятнышка. Можно ли получить такой эффект в домашних условиях? Специалисты уверяют: можно! Если правильно ухаживать за полостью рта и пользоваться качественными средствами.

Очищающие пенки для зубов и десен ORAL CARE FOAM от SPLAT

Одной из причин возникновения кариеса является деятельность бактерий Streptococcus mutans. Легкие перекусы и плотные обеды, чашка кофе и стакан сока нарушают pH-баланс полости рта, что в свою очередь может привести к активному размножению зловредной микрофлоры. В результате ее деятельности производится кислота, которая оказывает разрушительное воздействие на эмаль, вплоть до возникновения кариеса.

Пенка для очищения зубов и десен — идеальное решение, если под рукой нет ни щетки, ни воды. Она очистит полость рта всего одним пшиком, гарантируя приятный вкус и аромат. Активные ингредиенты в составе пенки — гель алоэ вера, экстракты облепихи и граната окажут противовоспалительное и антибактериальное действие. Новая коллекция представлена 6 средствами.

А вы знали?

Главными врагами белизны улыбки являются чай, кофе, яркие соки и красное вино. После их употребления очищение полости рта — обязательная процедура.

Укрепляющая зубная паста INNOVA® для сверхчувствительных зубов от SPLAT

Новая линейка укрепляющих паст предназначена для сверхчувствительных зубов и содержит активные ингредиенты с доказанным действием:

наногидроксиапатит — способствует укреплению зубной эмали и снижает повышенную чувствительность зубов; фермент Tannas — расщепляет налет, обладает отбеливающими свойствами; экстракты стевии и косточек винограда, витамин Е — укрепляют здоровье десен, блокируют развитие бактерий в полости рта.

На выбор потребителя — четыре вкуса зубных паст в ярком дизайне упаковки.

Зубная паста R. O. C. S. Сенсационное отбеливание

В составе формулы зубной пасты R. O. C. S. — запатентованный комплекс MINERALIN®, который является эффективным средством профилактики заболеваний полости рта — кариеса, гингивита и пародонтита. Многоступенчатая система защиты на основе очищающих полирующих гранул предупреждает формирование налета и зубного камня. Активные ингредиенты пасты возвращают улыбке природную белизну, полируют до блеска и гарантируют здоровье. Эффективность средства подтверждена при проведении лабораторных исследований.

Интересно!

Красивая улыбка — это не только здоровые зубы, но и ухоженная кожа губ. Не забывайте ее мягко очищать, регулярно питать специальными средствами и защищать в непогоду универсальными бальзамами.

Набор зубных паст White&Strong от LUNDENILONA

Продукция бренда LUNDENILONA — это богатство натуральных рецептур, лучшие ингредиенты созданные самой природой. В наборе, состоящем из двух зубных паст, содержится комплекс из 26 натуральных компонентов— растительные экстракты и масла, «зеленые» консерванты. Действуя общим тандемом, они снимают воспаления, укрепляют десна, уничтожают патогенную микрофлору, удаляют зубной налет и предотвращают возникновение кариеса. Очищение полости рта достигается в два шага из последовательного нанесения каждой из паст набора. Средства не тестируются на животных, подходят для ежедневного применения.

Зубные щетки с ионами серебра INNOVA® sensitive от SPLAT

Мягкие щетинки новых зубных щеток не только качественно очищают полость рта, но и благодаря наличию ионов серебра, предупреждают размножение бактерий в щетине! Работает аксессуар настолько бережно, что даже чувствительные зубы не заметят основательной чистки. В линейке представлено 6 цветовых решений, которые и настроение поднимут, и укрепят здоровье десен и зубов. Эффективность щеток подтверждена испытаниями в ЕС

Зубная щетка R. O. C. S. Black Edition

Специально разработанная форма новинки, за счет скошенной подстрижки щетины, полностью повторяет контуры зубного ряда. Благодаря этому заботой и вниманием окружен каждый зуб. Тонкая ручка щетки предотвращает чрезмерное давление на зубы при чистке. Тщательная гигиена препятствует скоплению и размножению бактерий.

Факт!

В дополнение к качественному уходу за полостью рта, дважды в год нужно посещать стоматолога — для проведения профессиональной чистки зубов. Во время процедуры врач удаляет зубные отложения и полирует зубы.

Жевательная зубная щетка для экспресс-гигиены полости рта Fuzzy Brush

Необычный продукт был создан в Великобритании больше 15 лет назад, а сейчас его свободно можно купить в одном из 8 тысяч автоматов, расположенных в аптеках, супермаркетах и на улице. А вот в России — это еще новинка!

Жевательная зубная щетка в одноразовом пластиковом футляре создана для очистки зубов, когда рядом нет зубной щетки и воды. Она идеально подходит для гигиены полости рта во время путешествия, в туристических походах и в любой ситуации при ограниченных возможностях.

Чтобы улыбка стала белоснежной, а дыхание свежим, достаточно зажать жевательную щетку между зубами, и перемещать ее при помощи языка, одновременно массируя десна. Пропитка щетки — вещество ксилитол, которое основательно очищает зубы, уничтожает зловредную микрофлору и снижает чувствительность зубов.

На сегодняшний день во всем мире продано больше 120 млн жевательных щеток

Эликсир для полоскания рта от Dr. Nona

В составе эликсира — целый спектр полезных компонентов: минералы Мертвого моря, экстракт ромашки, масло чабреца, мяты, шалфея и лимона, морские минералы. Средство устраняет неприятный запах изо рта, создает длительное ощущение свежести и оказывает профилактическое действие в отношении воспаления и кровоточивости десен, кариеса и пародонтоза. Может использоваться для снижения чувствительности зубов.

На заметку!

Красивая улыбка поднимает настроение и наполняет радостью даже самый хмурый день. Улыбайтесь искренне и с любовью!

Ополаскиватель R. O. C. S. Black Edition

Приятный освежающий вкус и работа на результат — так можно охарактеризовать новое средство от R. O. C. S. Его эффективность обусловлена свойствами активного кислорода. Ополаскиватель борется с неприятным запахом изо рта, купирует воспалительные процессы и уменьшает кровоточивость десен. В качестве приятного бонуса — отбеливание эмали и профилактика образования зубного налета.

В отличие от зубной щетки, ополаскиватель работает даже в самых труднодоступных местах, что гарантирует отменное качество работы и ослепительный блеск улыбки.

Будьте здоровы!

