Самые грубые ошибки в уходе за блондом: разбираем на примере звезд 

Блейк ЛайвлиGlobal Look Press Блейк ЛайвлиGlobal Look Press Дрю БэрриморGlobal Look Press Дрю БэрриморGlobal Look Press Эль ФаннингGlobal Look Press Эль ФаннингGlobal Look Press Эмма Робертс Эмма РобертсGlobal Look Press Дженнифер ЛопесGlobal Look Press Дженнифер ЛопесGlobal Look Press Кристен БеллGlobal Look Press Кристен БеллGlobal Look Press Кристен БеллGlobal Look Press Майли СайрусGlobal Look Press Майли СайрусGlobal Look Press Натали ДормерGlobal Look Press Натали ДормерGlobal Look Press Натали ДормерGlobal Look Press Риз УизерспунGlobal Look Press Риз УизерспунGlobal Look Press Скарлетт ЙоханссонGlobal Look Press Скарлетт ЙоханссонGlobal Look Press Скарлетт ЙоханссонGlobal Look Press Волосы становятся светлыми двумя способами: осветляющим красителем — более естественный эффект (подходит для тех, у кого несильно темные натуральные волосы), также обесцвечивающими продуктами — более тотальный и более светлый блонд. Так как осветленный волос внутри пустой, цветовому пигменту не за что удержаться внутри волоса, и он быстро вымывается. А еще светлые волосы в большем случае пористые, на таких волосах холодный цвет может смотреться немного грязным если выбрать не подходящую формулу при окрашивании. Сохранить оттенок можно. Надо пользоваться в домашних условиях поддерживающими средствами, такими как Kontier (в шампунь и уходовые средства мы добавляем цветовой пигмент, который сохранит именно твой холодный блонд) или линию Blondme Cool Blonde от Schwarzkopf Professional. Избежать желтизны легко, мыть волосы качественной водой (установи дома фильтры или кипяти воду), а так же качественный профессиональный уход дома. Желтый пигмент нейтрализуется средствами в которых содержатся фиолетовые пигменты. Это могут быть шампуни, кондиционеры, маски или прямые пигменты, с последними нужно быть осторожно, есть вероятность сделать волосы очень яркого оттенка. Если ты вспомнишь школьные уроки рисования, есть единые правила, они также применяются и в колористике. После осветления в волосах остается желтый пигмент, что бы его убрать нужно использовать краситель или вспомогательные средства в котором содержатся холодные пигменты (фиолетовый и синий). Фиолетовый пигмент идет на нейтрализацию желтого пигмента, а синий пигмент придает волосам более холодный оттенок. Но имей в виду, что и желтый оттенок можно сделать красивым. Бежево-золотистые оттенки смотрятся очень богато и натурально в отличии от холодных оттенков. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Кристина Ящанина Фото:Global Look Press